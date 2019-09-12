2019-09-12T17:12:54+03:00
Общество

В школе №29 Новороссийска работал физрук с туберкулезом

Болезнь закрытой формы обнаружили на медосмотре в частной клинике
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: группа "Вконтакте" школы №29ФОТО: группа "Вконтакте" школы №29
Изменить размер текста:

В начале сентября родителей собрали в актовом зале школы. На встречу пригласили медсестру и врача, закрепленных за школой. Специалисты рассказали, что в прошлом учебном году уроки физкультуры вел учитель с закрытой формой туберкулеза. И поэтому нужно сделать всем детям манту и пройти флюрографию.

- Каждый год все преподаватели и персонал школы проходит медосмотр, в том числе и флюрографию, - сообщили в школе №29. – У преподавателя физкультуры тогда не обнаружили болезнь, и он продолжил работать. Ближе к концу учебного года нужно было снова пройти медкомиссию, но преподаватель отказался это делать, мол, хочу уволиться, оно мне не надо. Поэтому директор в мае отстранила его приказом от работы.

Физрук попробовал найти другую работу несколько месяцев – во время летних каникул. Будущий начальник попросил его за свой счет пройти медкомиссию. На ней и обнаружили туберкулез закрытой формы.

- Преподаватель тут же позвонил директору и сообщил о диагнозе, - продолжает рассказывать школе №29. – Затем повторно сделал флюрографию, и диагноз подтвердили. Сейчас этот сотрудник находится на больничном и проходит курс лечения. С детьми не работает. Поэтому мы в начале учебного года сделали общее родительское собрание, чтобы рассказать, что произошло. Школьникам сделаем манту 12 сентября, всем ученикам выдали направление на флюрографию.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сотрудники школы правильно сделали, что отстранили от работы преподавателя, - рассказывает Николай Чернышук, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье». – Туберкулез закрытой формы никак не передается при контакте. Болезнью можно заразить только воздушно-капельным путем, когда она переходит в открытую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пропавшего подростка из Новороссийска нашли живым на пятые сутки
Более 230 кубанских педагогов освежили навыки самбо
Краснодарские водители оказали помощь прохожему
В Краснодаре разыграют Кубок главы города по мини-футболу
Денежные поборы в кубанских школах – вне закона
В школе №16 и детсаду №232 Краснодара у детей нашли менингит
Ничего святого: В Тихорецком районе малолетки разгромили храм
Лучший молодой слесарь водоснабжения работает в «Краснодар Водоканале»
На Кубани потратили более 500 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот
Президент поздравил участников Президентских спортивных игр в «Орлёнке»
Сочинца, зарезавшего знакомого, задержали
Жителей Краснодара приглашают оценить промышленный потенциал города
В Краснодаре на день города пройдет фестиваль еды и выступят Feduk и HammAli&Navai
50 начинающих кубанских аграриев получат денежные гранты
«Орлёнок» под Флагом добра