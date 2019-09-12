В школе №29 Новороссийска работал физрук с туберкулезом

В начале сентября родителей собрали в актовом зале школы. На встречу пригласили медсестру и врача, закрепленных за школой. Специалисты рассказали, что в прошлом учебном году уроки физкультуры вел учитель с закрытой формой туберкулеза. И поэтому нужно сделать всем детям манту и пройти флюрографию.

- Каждый год все преподаватели и персонал школы проходит медосмотр, в том числе и флюрографию, - сообщили в школе №29. – У преподавателя физкультуры тогда не обнаружили болезнь, и он продолжил работать. Ближе к концу учебного года нужно было снова пройти медкомиссию, но преподаватель отказался это делать, мол, хочу уволиться, оно мне не надо. Поэтому директор в мае отстранила его приказом от работы.

Физрук попробовал найти другую работу несколько месяцев – во время летних каникул. Будущий начальник попросил его за свой счет пройти медкомиссию. На ней и обнаружили туберкулез закрытой формы.

- Преподаватель тут же позвонил директору и сообщил о диагнозе, - продолжает рассказывать школе №29. – Затем повторно сделал флюрографию, и диагноз подтвердили. Сейчас этот сотрудник находится на больничном и проходит курс лечения. С детьми не работает. Поэтому мы в начале учебного года сделали общее родительское собрание, чтобы рассказать, что произошло. Школьникам сделаем манту 12 сентября, всем ученикам выдали направление на флюрографию.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Сотрудники школы правильно сделали, что отстранили от работы преподавателя, - рассказывает Николай Чернышук, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на Здоровье». – Туберкулез закрытой формы никак не передается при контакте. Болезнью можно заразить только воздушно-капельным путем, когда она переходит в открытую форму.