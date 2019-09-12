«Выбежал внучке за мороженым!»: краснодарские полицейские спасли 84-летнего москвича, прыгнувшего на тронувшийся поезд

Этот инцидент произошел на железнодорожном вокзале Краснодара. Днем сюда прибыл поезд из Санкт-Петербурга, который следовал в Адлер. В числе пассажиров была семья с внучкой - они ехали отдыхать на Черноморское побережье.

Во время короткой остановки в Краснодаре 84-летний мужчина вышел за мороженым своей супруге и любимой внучке. Вот только время не рассчитал. Расплатившись с продавцом, он краем глаза заметил, что его поезд тронулся. Пенсионер, что есть силы бросился к своему вагону. Мужчина попытался зацепиться за поручни, чтобы проехать на подножке, а уже затем подняться. Но он не смог удержаться и начал падать в зазор между поездом и платформой.

Еще секунда и пенсионер мог погибнуть под колесами состава. Но, к счастью, «зацепера» увидели правоохранители, которые и прибежали ему на помощь. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на вокзале.

Пенсионер отделался лишь царапинами.

- Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в медпункт железнодорожного вокзала, где ему обработали раны на ноге, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

Кстати, на свой поезд он все-таки сел. Как удалось узнать «КП» - Кубань», полицейские вызвали мужчине такси до Горячего Ключа. Приехал он вовремя, за несколько минут до прибытия своего поезда, а там уже его встретила семья.

- Вот только мороженое твое, - сказал дедушка, обнимая внучку, - растаяло по дороге.