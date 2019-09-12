Законодатели сохранят плодородие земель

Совсем скоро Кубань отметит традиционный «День урожая». Это праздник, когда мы подводим аграрные итоги года, гордимся высокими результатами жатвы. Но мало кто из нас задумывается, что залог стабильности таких результатов - «здоровье» почв. Они - золотой фонд Краснодарского края, наше главное богатство. Мы взяли земли взаймы у наших предков и должны передать их детям в лучшем состоянии. Но за последние десятилетия состояние кубанских черноземов резко ухудшилось, содержание гумуса в них упало до 3,9 процентов при норме в 5,7. Негативный процесс продолжается и сейчас, земли истощаются.

На отраслевых совещаниях с участием ученых-аграриев губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев неоднократно говорил о необходимости восстановления плодородия почв путем внесения органических удобрений, ставил соответствующие задачи. Мы разделяем обеспокоенность главы региона сложившейся ситуацией и всецело его поддерживаем.

Отмечу, что «реанимация» почв с помощью органических удобрений - еще один серьезный аргумент к развитию в регионе животноводства. Оно напрямую связано с повышением плодородия земель, поскольку рост поголовья скота скажется на увеличении объемов вносимой в черноземы органики. На это, в том числе, направлен и краевой закон о развитии животноводства, который мы приняли прошлой весной.

Восстановление почв - дело не одного года и даже не десятилетия. Мы работаем сегодня на перспективу, на будущее. Кубанским парламентом совместно с региональным Минсельхозом уже начата подготовка соответствующего законопроекта. Он является важнейшим для нашего АПК и предполагает внесение изменений в краевой закон о плодородии почв. Я поручил профильному комитету ЗСК детально проработать связанный с этим вопрос. Поправки планируется утвердить до конца года.