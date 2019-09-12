2019-09-12T17:42:48+03:00
Общество

Законодатели сохранят плодородие земель

Комментарий председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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Совсем скоро Кубань отметит традиционный «День урожая». Это праздник, когда мы подводим аграрные итоги года, гордимся высокими результатами жатвы. Но мало кто из нас задумывается, что залог стабильности таких результатов - «здоровье» почв. Они - золотой фонд Краснодарского края, наше главное богатство. Мы взяли земли взаймы у наших предков и должны передать их детям в лучшем состоянии. Но за последние десятилетия состояние кубанских черноземов резко ухудшилось, содержание гумуса в них упало до 3,9 процентов при норме в 5,7. Негативный процесс продолжается и сейчас, земли истощаются.

На отраслевых совещаниях с участием ученых-аграриев губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев неоднократно говорил о необходимости восстановления плодородия почв путем внесения органических удобрений, ставил соответствующие задачи. Мы разделяем обеспокоенность главы региона сложившейся ситуацией и всецело его поддерживаем.

Отмечу, что «реанимация» почв с помощью органических удобрений - еще один серьезный аргумент к развитию в регионе животноводства. Оно напрямую связано с повышением плодородия земель, поскольку рост поголовья скота скажется на увеличении объемов вносимой в черноземы органики. На это, в том числе, направлен и краевой закон о развитии животноводства, который мы приняли прошлой весной.

Восстановление почв - дело не одного года и даже не десятилетия. Мы работаем сегодня на перспективу, на будущее. Кубанским парламентом совместно с региональным Минсельхозом уже начата подготовка соответствующего законопроекта. Он является важнейшим для нашего АПК и предполагает внесение изменений в краевой закон о плодородии почв. Я поручил профильному комитету ЗСК детально проработать связанный с этим вопрос. Поправки планируется утвердить до конца года.

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