Альберт из Армавира подарил букет Ольге Бузовой
На 180-летие Армавира приехала не только исполнитель хита «Мало половин», Филипп Киркоров и другие звезды. На концерт пришли около 50 тысяч человек, это четверть населения города. Ольга Бузова успела поменять несколько нарядов во время выступления, получить огромный букет роз от поклонника и попробовать местные сосиски и яичницу.
Ольгу Бузову накормили армавирскими сосисками и яичницей.Источник: сторис Ольги Бузовой
Бузова запечатлела завтрак перед концертом на Центральной площади. В сторис она продемонстрировала, чем ее кормят в гостинице: два яйца, 4 сосиски, латте и фреш. А после концерта к ней подошел поклонник, который представился Альбертом, и вручил огромный букет роз.
Ольге Бузовой в Армавире подарили цветы.Источник: сторис Ольги Бузовой
- Такой молодой, а уже джентльмен, - прокомментировала Бузова подарок.
По словам певицы, на концерт пришло 50 тысяч человек, такой поддержки она видела только в Петербурге и Москве.
Бузовой подарили цветы.Источник: сторис Ольги Бузовой
ИСТОЧНИК KP.RU
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