Альберт из Армавира подарил букет Ольге Бузовой

На 180-летие Армавира приехала не только исполнитель хита «Мало половин», Филипп Киркоров и другие звезды. На концерт пришли около 50 тысяч человек, это четверть населения города. Ольга Бузова успела поменять несколько нарядов во время выступления, получить огромный букет роз от поклонника и попробовать местные сосиски и яичницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732144" frameborder="0"></iframe> Ольгу Бузову накормили армавирскими сосисками и яичницей.Источник: сторис Ольги Бузовой

Бузова запечатлела завтрак перед концертом на Центральной площади. В сторис она продемонстрировала, чем ее кормят в гостинице: два яйца, 4 сосиски, латте и фреш. А после концерта к ней подошел поклонник, который представился Альбертом, и вручил огромный букет роз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732142" frameborder="0"></iframe> Ольге Бузовой в Армавире подарили цветы.Источник: сторис Ольги Бузовой

- Такой молодой, а уже джентльмен, - прокомментировала Бузова подарок.

По словам певицы, на концерт пришло 50 тысяч человек, такой поддержки она видела только в Петербурге и Москве.