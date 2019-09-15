2019-09-15T10:32:43+03:00
Звезды

Альберт из Армавира подарил букет Ольге Бузовой

Перед концертом певица успела позавтракать сосисками и яичницей [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Инстаграм Ольги БузовойФОТО: Инстаграм Ольги Бузовой
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На 180-летие Армавира приехала не только исполнитель хита «Мало половин», Филипп Киркоров и другие звезды. На концерт пришли около 50 тысяч человек, это четверть населения города. Ольга Бузова успела поменять несколько нарядов во время выступления, получить огромный букет роз от поклонника и попробовать местные сосиски и яичницу.

Ольгу Бузову накормили армавирскими сосисками и яичницей.Источник: сторис Ольги Бузовой

Бузова запечатлела завтрак перед концертом на Центральной площади. В сторис она продемонстрировала, чем ее кормят в гостинице: два яйца, 4 сосиски, латте и фреш. А после концерта к ней подошел поклонник, который представился Альбертом, и вручил огромный букет роз.

Ольге Бузовой в Армавире подарили цветы.Источник: сторис Ольги Бузовой

- Такой молодой, а уже джентльмен, - прокомментировала Бузова подарок.

По словам певицы, на концерт пришло 50 тысяч человек, такой поддержки она видела только в Петербурге и Москве.

Бузовой подарили цветы.Источник: сторис Ольги Бузовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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