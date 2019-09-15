Мэр Сочи назначил новых заместителей

Заместителей назначили на сессии горсобрания Сочи. Новый глава города Алексей Копайгородский представил кандидатов, которых затем утвердили депутаты. Народные избранники сократили количество заместителей главы с 10 до 8 и перераспределили их полномочия.

- Первым заместителем мэра стал Денис Юрковский, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. – Раньше он занимал пост руководителя департамента строительства Кубани. До назначения в краевую администрацию занимал должность замглавы Центрального района, а затем – главы Адлерского района. В новой должности будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства, соблюдения законодательства в строительной сфере.

Внутренняя политика

Заместителем мэра по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы, обращениям граждан и организаций стала Галина Москалева. Она займется координацией работы управления протокола, контроля и отдела помощников и советников главы Сочи.

На новую работу Галина Москалева перешла с должности руководителя департамента внутренней политики администрации Кубани. Она юрист по образованию, занимала должности заместителя главы Кавказского района, Председателя Совета депутатов Кавказского района.

Безопасность

Сохранил должность замглавы по вопросам безопасности Константин Чеботарь. Он будет контролировать бухгалтерский учет и работу административных комиссий.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2014), знаком отличия «За вклад в развитие города Сочи» (2014), знаком почета «Признание и почет сочинцев» (2018), медалью Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в укреплении международной безопасности» (2018); медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени (2018); почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации (2018).

Образование, социальная и молодежная политика

Социальный блок поручено вести Полине Деняк. С апреля 2017 года она работала замминистра здравоохранения Кубани. Деняк будет отвечать за координацию работы по вопросам образования, культуры, семьи и детства, социальной и молодежной политики, делам несовершеннолетних.

Туризм

Владимир Пушкарев займется развитием санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов. Еще он будет заниматься экономикой и стратегическим развитием, контролировать отрасль потребительского рынка и услуг, информатизация и связи. С 2015 года занимал различные руководящие должности в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ».

ЖКХ и транспорт

Блок ЖКХ, работу транспорта, промышленности и охрану окружающей среды возглавит Сергей Робилко. С 2006 по 2009 годы был мэром Тимашевска, в 2012 году возглавил Щербиновский район. С марта 2015 года исполнял обязанности главы Темрюкского района.

Финансы и закупки

Сергей Белоусов будет координировать работу по финансам и бюджету, финансовому контролю, муниципальным закупкам и контрактам. Предыдущее место работы – министерство финансов Краснодарского края.

Физкультура и международные отношения

Международные отношения, проведение мероприятий, физическую культуру и спорт будет курировать Валерий Козлов. С 2010 по 2011 годы был замруководителя по обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Анапе, затем работал в министерстве экономики и министерстве физической культуры и спорта Кубани.