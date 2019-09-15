В Тихорецке взорвался газовый баллон в машине с двумя детьми

15 сентября в 12:27 пожарным позвонили очевидцы взрыва газового баллона, которые сообщили, что после хлопка загорелась машина на улице Ленинградской. На место выехали две пожарные машины и восемь огнеборцев.

Взорвался газовый баллон в машине с двумя детьми в Тихорецке.Источник: Светлана Нерсесян

- Когда пожарные приехали на место вызова, то увидели, как горят две машины на площади 10 квадратных метров и повреждена кровля рядом стоящего магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. – Пожар ликвидировали в 12:31, по предварительным данным, есть пострадавшие.

ФОТО: Роман Стаканов

Тем временем следователи выясняют причины инцидента. Выяснилось, что в машине, где раздался хлопок, находилась семья с двумя детьми.

- По предварительным данным, днем 15 сентября на улице Ленинградской в автомобиле ВАЗ 2109, где находилась семья с двумя малолетними детьми, произошло возгорание и последующий хлопок газового баллона, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - Очевидцы вызвали пожарных и врачей. Родителей и двух малолетних детей госпитализировали.

Взорвался газовый баллон в машине с двумя детьми в Тихорецке - 2 часть.Источник: Светлана Нерсесян

Следователи с криминалистом осматривают место происшествия. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.