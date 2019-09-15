Обзор матча Краснодар – Крылья Советов 15 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков

После 8 туров «быки» занимают первое место в турнире с 17 очками, опережая «Зенит» и «Ростов» по разнице забитых и пропущенных мячей. Если для «Краснодара» 17 очков это рекорд для старта в чемпионате за все время выступления в РПЛ, то «Крылья Советов» при яркой и забивной игре набрали лишь 7 баллов и занимают 13 место.

Обзор матча Краснодар – Крылья Советов

В целом игра прошла под преимуществом черно-зеленых. Счет матча 4:2 пользу хозяев вполне по делу. Теперь "быки" продолжают бороться за чемпионство и сохранили 1 место в турнирной таблице. А самарцы опустились на 14 место место.

Ключевой момент первого тайма - отраженный Сафоновым пенальти.

Первый тайм

Первые 10 минут матча прошли без центра поля, краснодарцы пробовали играть в быстрый пас, но максимум что получили - стандарт с левого фланга, когда после подачи мяч заметался в штрафной и оказался в руках Рыжикова. Матч проходил без опасных моментов, но навес на 12 минуте нашел в штрафной хозяев ногу Соболева, который отправил мяч в ворота.

И "быки" помчались вперед. Это принесло свои плоды через 5 минут, когда Шапи после прострела в штрафную отправил мяч в угол ворот гостей. Практически до 40 минут мячом владел "Краснодар", ближе к концу тайма гости пробовали выйти из своей штрафной, чтобы создать хоть какой-нибудь момент или стандарт. На 39 минуте опасно пробил Соболев, но спас Сафонов.

Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

Затем "Крылья" пошли вперед большими силами и все это воплотилось в удар по воротам хозяев, мяч угодил в руку Камболову, который получил желтую карточку, и был назначен пенальти. Сафонов отразил удар Соболева.

Краснодар - Крылья Советов. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Краснодар - Крылья Советов. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов

Второй тайм

Хозяева стали давить с первый минут второго тайма. Это вылилось в гол Кристофера Олссона на 48 минуте, обводящий удар на исполнение в дальний угол ворот. На 57 минуте забил Вандерсон, вогнав мяч впритирку со штангой, очень обидный гол для Рыжикова. Гостей было жалко, команда играет в очень интересный футбол, но провалы в обороне и на флангах не оставляют шансов для победы. Нападении у самарцев сильнее, чем их оборона.

Краснодар - Крылья Советов. 2:1. Кристофер Ольссон, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Ольссон выводит Краснодар вперед

На 64 минуте был назначен штрафной в сторону "Крыльев Советов". В момент удара мяч попал в руку игроку гостей, судья назначил пенальти после просмотра ВАР. Ари пробил пенальти, но не забил, но успел на добивание.

На 73 минуте хозяева пропустили с пенальти, мяч попал в руку защитнику. Забил Антон Паул-Виорел.

Краснодар - Крылья Советов. 4:1. Ари, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Ари не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота гостей

Краснодар - Крылья Советов. 3:1. Вандерсон, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Вандерсон укрепляет преимущество своей команды

После этого гости встали у себя в штрафной и свежий Игнатьев, который заменил Ари начал душить оборону "Крыльев Советов", создавая несколько опасных моментов. С 80 минуты на поле началась жесткая игра, матч стал разбиваться на отдельные моменты. С 90 минуты игра шла без центра поля, но "Краснодар" атаковал острее.

Краснодар - Крылья Советов. 4:2. Паул Антон (пенальти), Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Крылья Советов отыгрывают один мяч

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Крылья Советов - 4:2. Голы: Шапи,17, Олссон, 48, Вандерсон, 57, Ари, 67 - Соболев, 12, Антон Паул-Виорел, 74.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес, Петров, Вильена, Камболов (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов, Ари (Игнатьев, 67), Вандерсон (Юнес Намли, 76).

Крылья Советов: Рыжиков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Комбаров (Терехов, 61), Кабутов (Радонич, 79), Гацкан, Тимофеев (Антон Паул-Виорел, 67), Зиньковский, Канунников, Соболев.

Судья: Сергей Карасёв.

Предупреждения: Кабутов, 34, Камболов, 43, Мартынович, 49, Гацкан, 66, Вильена, 81.

15 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 28 631 зрителей.