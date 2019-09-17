В Краснодаре бывший капитан спецназа стал мастером маникюра

37-летний Дмитрий Братчиков из Краснодара своей биографии совсем не стесняется. Напротив, гордится. За свою жизнь успел и маркетологом поработать, и предпринимателем, а не так давно стал причастен к бьюти-индустрии. Хотя начинал свою карьеру с военного дела.

- Мой отец хотел поступить в летное, но по здоровью у него не получилось. Все свое детство я только и слышал о его несбывшейся мечте об армии. В итоге она реализовалась во мне. Окончив военное общевойсковое училище в Новосибирске, я по распределению отправился служить в Чечню, - рассказывает «КП» - Кубань» Дмитрий Братчиков.

Это был 2003-й, шла «вторая чеченская».

- Мы ежедневно сопровождали военные грузы по Чечне и проверяли дорогу на наличие мин и бомб перед тем, как колонны двинутся по маршруту. Под обстрел попали пару раз, но никто тогда не пострадал, - продолжает Дмитрий. - Горячий был период, порой по 19 часов в день работали! Но это был наш первый опыт - как по-другому мы и не знали. Молодые были.

В Чечне Дмитрий занимался инженерной разведкой.

В Чечне он дорос до роты, откуда перевелся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа. Последние годы перед отставкой служил в штабе.

В 2010-м Дмитрий решил оставить военную профессию и податься в маркетологи. На гражданке перестраиваться было непросто.

- Я ж все норовил покомандовать, - смеется Дмитрий. - Да еще и армейскими лозунгами говорил.

Но все же со временем смог адаптироваться к новой жизни.

Первым делом, начал с внешности - немного сбросил вес и подкачал тело. А затем освоил необычную для мускулистого парня профессию. На обучающих курсах он был единственный ученик-мужчина среди дам. Но это не помешало ему освоить программу и получить два диплома. Правда, выпускники-мужчины такая редкость, что в документе по привычке написали «маникюрша и педикюрша 2 разряда».

После того, как ушел в запас, Дмитрий освоил необычную для мускулистого парня профессию.

- Учился я месяц и почти сразу же после окончания нашел работу в студии. Многие руководители хотят какую-то изюминку иметь, чтобы отличаться от конкурентов, потому меня взяли, - рассказывает мужчина.

Первое время, многие клиентки салона с опаской относились к новому мастеру. Бывало даже отказывались от услуг, если нет свободных женских рук. Но в итоге, когда садились в кресло к Дмитрию, понимали, как ошибались.

Мужчина признается, что работа мастера маникюра - адский труд.

- Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины, - признается Дмитрий. - С виду все казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра - труд адский. Конечно, несравнимый с работой в шахте. Но все же сил нужно много - попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно, когда рисуешь на ногтях. Я «художку» не заканчивал, но узоры научился выводить. Просто часами работал с кистью, как ребенок с прописями.

Сейчас Дмитрий активно занимается практической психологией.

За 4 месяца у Дмитрия появились постоянные клиенты, которые без ума от своего мастера. Но офицер спецназа признается - некогда новое увлечение отходит на второй план. Сейчас он целиком и полностью погрузился в практическую психологию. Устраивает консультации для людей, проводит семинары.

- Я занимаюсь проработкой страхов, негативных состояний. Мне нравится эта работа, у меня неплохо получается, - говорит Дмитрий. - Я вижу результаты, положительные отзывы людей, которые обратились ко мне за помощью.