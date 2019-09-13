2019-09-13T11:28:13+03:00
Общество

В Туапсе не разрешают открывать храм, который строили 7 лет

Здание сделали больше в 4 раза и на этаж выше
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: скриншот "Гугл Карты"ФОТО: скриншот "Гугл Карты"
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В Туапсе местные пытаются отстоять храм Архангела Михаила, который начали возводить семь лет назад и уже построили. Но ввести в эксплуатацию церковь не могут - администрация города отказалась выдавать разрешение на это. Дело даже дошло до Арбитражного суда Краснодарского края, который подтвердил решение местных властей.

Как оказалось, власти не вводят строение в эксплуатацию потому, что выдали разрешение на возведение одноэтажного храма площадью 47,7 квадратных метров. А по факту сооружение возвели больше – 179,3 квадратов с двумя этажами.

- На самом деле произошла путаница, - рассказывает отец Петр Тельнов, благочинный Туапсинского района. – Да, у нас есть проблемы, даже обращались в суд по поводу ввода храма в эксплуатацию. Надстроен не второй этаж, а двухэтажное крыльцо, где мы установили звонницу. Мы считаем, что это не катастрофическое нарушение. Изначально был другой проект без звонницы над крыльцом, но в процессе строительства архитектор предложил нам все-таки добавить этаж над входом в храм. Обращались в администрацию, с ними очень сложно работать, те не разрешили внести изменение в проект. Мол, по проекту должно быть крыльцо, а получилась комната с переходом на второй этаж. Несмотря на это в храме проводятся богослужения, скоро его будут освящать.

Изначально площадь храма была около 40 квадратных метров, в процессе стройки решили сделать его больше в два раза. Для этого согласовали земельные вопросы с администрацией и присоединили к территории здания часть прилегающей территории с деревянной часовней.

- Остался вопрос со звонницей, - продолжает отец Петр Тельнов. – Суд пока не вынес вердикта о запрете ввода в эксплуатацию. Судья предложил рассмотреть еще варианты решения этой проблемы, поэтому отложил заседание, пока эксперты не придут к оптимальному варианту расположения звонницы. Администрация Туапсе идет нам на встречу. Ничего страшного не случилось.

В администрации Туапсинского района сообщили, что планировали построить небольшую часовню. По факту подрядчик увеличил в несколько раз площадь храма, что пришлось даже занять тротуары.

- Администрация отказала ввести в эксплуатацию строящийся объект, - рассказывает Елена Лаврик, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Туапсе. - Подрядчик получил разрешение на строительство часовни, а построил храм, в 4 раза увеличив площадь объекта, даже заняли тротуары. Нам сообщили, что застройщик планирует оспорить запрет на ввод в эксплуатацию в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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