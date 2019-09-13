2019-09-13T11:25:01+03:00
Общество

Председатель ЗСК озвучил приоритеты работы на новый парламентский год

В преддверии первой сессии наступившего парламентского года председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко озвучил основные направления работы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
Изменить размер текста:

В приоритете – законотворческая деятельность, нацеленная на реализацию посланий и майского указа Президента РФ, нацпроектов и краевой Стратегии 2030, контроль реализации госпрограмм.

В планах – широкий спектр задач во всех отраслях экономики и социальной сферы края. Особо спикер ЗСК подчеркнул важность для депутатов взаимодействия с жителями края, оперативное реагирование на их обращения, помощь в решении проблемных ситуаций.

В ближайшей перспективе – формирование краевого бюджета. Это сложное и ответственное поле деятельности, в котором свои усилия объединяют все комитеты ЗСК и профильные подразделения администрации края. Важно сделать все, чтобы бюджет края оставался по-прежнему социально ориентированным.

В центре внимания депутатов находится реальный сектор экономики, как основа всех бюджетных процессов. Так, комитет по вопросам развития агропромышленного комплекса готовит важную для сельского хозяйства инициативу по сохранению плодородия почв. Она призвана обеспечить повышение урожаев, поддержку животноводства. Также в наступившем парламентском году депутатов ЗСК и краевой Минсельхоз ждет ответственная работа по созданию правовых основ производства экологически чистой продукции. Базовый закон уже принят, теперь предстоит уточнять, конкретизировать и законодательно регулировать многие моменты, связанные с производством и реализацией «органики». Продолжится контроль за реализацией ранее принятого закона о животноводстве.

Отрасль промышленности – один из столпов кубанской экономики. По итогам 7 месяцев этого года она показывает достаточно высокий рост. Профильный комитет, опираясь на анализ эффективности краевых предприятий, готовит ряд изменений в законы о промышленной политике и государственной поддержке инновационной деятельности. До конца года планируется принять большой пакет нормативных актов, регулирующих правоотношения в других секторах экономики – транспортном, строительном, курортно-рекреационном.

И, конечно, масштабный пласт работы будет посвящен развитию социальной сферы – от этого зависит благополучие жителей края. Одним из приоритетных и социально значимых направлений будет контроль за выполнением нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Это ведущие сферы социальной политики региона. Профильные комитеты ЗСК уже работают над изучением ситуации и анализом причин, по которым при одинаковых задачах и финансировании получаются разные результаты на местах. Полученные выводы будут основой для принятия конкретных законодательных решений. Кроме того, депутатский корпус продолжит держать на контроле ряд вопросов благоустройства и создания комфортной среды в муниципалитетах края, в первую очередь – создание и сохранение зеленых зон.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи юноша пытался покончить с собой, не желая ехать в институт
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
На Кубани выросло число преступлений
Более 100 тысяч тон яблок собрали кубанские садоводы
Краснодар готовится к отопительному сезону
В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста
«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности
В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол
Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»
В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали
В горах Сочи мужчине стало плохо
В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана
Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи
Новый мэр Сочи остался без заместителей
Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими
В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений
На Кубани задержали подозреваемого в угоне
В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»
В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»
На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники
В Краснодаре на Корякина горел долгострой
В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города
В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
На Кубани отсняли кадры для фильма РГО