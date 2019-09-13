Даниелян, Гуменник, Яблоков. Российские фигуристы готовятся взять весь пьедестал юниорского Гран-При

В Челябинске в самом разгаре российский этап Гран-При по фигурному катанию среди юниоров. В 15:00 с произвольной программой выступят юноши. И весь пьедестал могут занять представители сборной России.

После короткой программы лидирует Артур Даниелян, который набрал за свой прокат 83,31 балла. Второе место занял Петр Гуменник (74,15), тройку замкнул Илья Яблоков (73,73). Ближайший преследователь россиян канадец Алек Гинзбург имеет в активе 66,64 балла.

Артур Даниелян из Волгограда представит программу под музыку из фильма «Гладиатор», ученик Алексея Мишина Петр Гуменник выступит под композиции из мюзикла «Фантом Оперы», а Илья Яблоков представит программу под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

Российские фигуристы выйдут на лед в четвертой разминке, выступления которой стартуют в 17:35 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала, kp.ru и канале ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка.

Александр Лебедев (Беларусь) -17:32

Ли Луаньфэн (Китай) – 17:42

Алек Гинзбург (Канада) – 17:50

Илья Яблоков (Россия) – 17:57

Петр Гуменник (Россия) – 18:04

Артур Даниелян (Россия) – 18:11