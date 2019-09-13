«ДиЛУЧ»: Жизнь, полная здоровья и красоты

Вот уже целый век на солнечном Анапском побережье возвращает людям радость полноценной жизни оздоровительный комплекс «ДиЛУЧ». И треть этого времени его бессменным руководителем является заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Герой труда Кубани Вера Стефановна Севрюкова.

Похоже, время не властно над этой женщиной - хоть паспортные данные причисляют ее к людям «серебряного возраста», она по-прежнему прекрасно выглядит, успевает совмещать врачебный долг с активной общественной деятельностью, постоянно учится, внедряет в работу санатория новые разработки в мире медицины, покоряет горизонты в туристических походах и просто излучает красоту, здоровье и жизнелюбие. Вера Стефановна любезно согласилась поделиться с читателями «КП» секретами вечной молодости и рассказать, как восстановить здоровье в любом возрасте даже после тяжелых патологий, которые людская молва привыкла считать приговором.

СПРАВКА «КП»

Врачи высочайшей квалификации в санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ» работают по 34 направлениям. Иммуно-биохимическая лаборатория проводит более 100 видов исследований, начиная от общеклинических, биохимических анализов и заканчивая молекулярной диагностикой и генетическими исследованиями. Отделение УЗИ, рентген-, функциональной диагностики и эндоскопии обеспечивают полный спектр обследования. В физиотерапевтическом отделении проводятся все виды магнитотерапии, электро-лазеро-, теплолечения, УТЗ, криотерапии, оксигенотерапии, озонотерапии. К услугам пациентов и бальнеологические процедуры: гидромассажные, минерально-солевые, йодобромные, вихревые, пантовые, селеновые, скипидарные, фитованны, все виды душей, грязевые аппликации. В санаторно-курортном комплексе также работает отделение «Брак и семья», где опытные врачи помогают парам решить проблемы в репродуктивной сфере.

Поправить здоровье за две недели

Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» на протяжении всей своей истории был пионером среди оздоровительных учреждений. Вера Стефановна не боялась экспериментировать и внедрять инновации, если была уверена, что это принесет пользу пациентам.

- Впервые мы ввели укороченные сроки лечения в 1995 г. До тех пор никто этого не делал. Для этого нам пришлось спорить с курортологами. Я врач до мозга костей и понимала, что мы идем на риск. Но иначе было просто нельзя. Ведь, учитывая современный ускоренный темп жизни и короткие отпуска, очевидно, что 24 дня пребывания в санатории никто не выдержит. Исключения только пациенты с очень серьезными заболеваниями или с длинными отпусками. В основном же люди предпочитают лечиться 14-16 дней. Конечно, за это время вылечить серьезную патологию не получится, но пройти восстановление после перенесенного радикулита, вегето-сосудистой дистонии, синдрома хронической усталости, гастрита - это возможно. Впоследствии все подхватили нашу идею, и теперь программы санаторно-курортного лечения сократились повсеместно.

- Какие еще новинки появились именно в вашей здравнице?

- Многие ныне популярные программы, считающиеся сейчас инновационными, пожалуй, зародились в нашем санатории. Их подхватили другие лечебные учреждения, немного переиначили и теперь выдают за новейшие разработки. Один из примеров - программа детокса, которая, вообще-то носит название эндоэкологической реабилитации. Ее разработали мы в команде профессора Левина. За эту работу мы были удостоены Госпремии, а все медработники, участвовавшие в разработке, получили звания и награды. Сейчас об этом незаслуженно забыто, зато программа получила новое название «детокс», ее стали активно рекламировать. Но это неплохо - главное, чтобы пациенты получали квалифицированную помощь. Еще один из примеров - ударно-волновая терапия, которую мы еще 8 лет назад внедрили в работу, а сейчас она вдруг стала модной и некоторые учреждения заявляют о программе, как о новинке. Но так поступают отсталые, а мы хотим оставаться передовыми.

- Расскажите что вы делаете для того, чтобы и дальше оставаться передовыми?

- Каждый год мы берем на вооружение опыт других здравниц и прогрессивные медицинские открытия. Например, мы практикуем ботулинотерапию, которая успешно применяется не только в косметологии, но в нейрореабилитации для расслабления спазмированных мышц. Также наши хирурги вводят плазму в сустав, что благоприятно сказывается на восстановление хрящевой ткани и подвижности сустава. Поэтому, несмотря на приверженность к классической школе, нельзя сказать, что мы застыли на чем-то одном.

Международный сочинский форум по туризму. Слева направо: Виленская М.Л., Разумов А.Н.,Севрюкова В.С., Быков А.Т.

Чтобы всегда быть в курсе последних разработок, Вера Стефановна регулярно посещает медицинские выставки и привозит оттуда новые идеи. Так, в настоящее время аппаратный комплекс санатория пополнила инновационная дорожка с биологической обратной связью. Компьютерное сопровождение и подвесная система с разгрузкой позволяет реабилитировать самых тяжелых пациентов после стентирования и инфарктов.

При этом вся инновационная аппаратура очень затратная и не всегда ее покупка окупается, но, по мнению директора здравницы, такой риск необходим, ибо главная миссия врача - возвращать людям здоровье.

Живая вода для всех

Стоит отметить, что санаторий «ДиЛУЧ» постоянно участвует в социальных программах. Так, в сложные времена, когда городской бювет с минеральной водой пребывал в плачевном состоянии без хозяина, Вера Стефановна согласилась принять его на баланс, взвалив на свои плечи бремя его содержания. Это невыгодно с материальной точки зрения, но, как врач, она не могла позволить горожанам и гостям Анапы остаться без возможности поправить здоровье с помощью уникальной целебной воды.

Секреты красоты от Веры Стефановны

В здравнице большое внимание уделяют извечной проблеме прекрасной половины человечества - сохранению молодости и красоты.

SPA-процедуры пользуются большой популярностью у посетительниц здравницы.

- В санатории работает SPA-салон «Мария», где врачи применяют новейшие программы в мире косметологии. Косметические инъекции, процедуры, массаж и многое другое помогает женщинам вернуть красоту и продлить молодость. В нашем фитобаре можно пройти лечение травами, а в специализированном отделении очистить организм от шлаков, пестицидов и токсинов. Но подчеркну, необходимо и самим думать о своем здоровье, от которого зависит и красота. Так, спать нужно не менее 6-8 часов в сутки. Чтобы подготовить организм к зиме и насытить его витаминами, за сезон необходимо съедать по ведру клубники и абрикосов с персиками. Арбузы можно употреблять без ограничений, а с дыней нужно обращаться осторожно - она слишком калорийна и содержит много углеводов. Яблоки необходимо есть ежедневно вне зависимости от сезона. И ни в коем случае нельзя пить фруктовые соки, даже свежевыжатые. В стакане такого напитка калорий больше, чем в тарелке наваристого борща. Кроме того, содержащиеся в нем быстрые углеводы не принесут пользы. Лучше просто поесть ягод или фруктов.

На работу после инсульта

Невероятно, но многие пациенты, пережившие этот страшный недуг, сумели полностью восстановить свое здоровье в санатории.

- Мы одна из немногих здравниц, которая занимается серьезными патологиями, восстановлением организма после тяжелых заболеваний - после инсультов, инфарктов, тяжелых черепно-мозговых и травм позвоночника. В крае всего два санатория, которые активно в этом направлении работают. И один из них «ДиЛУЧ»,- рассказывает Вера Стефановна.

- Пережитый инсульт для многих означает крах всей жизни. Насколько эффективно лечение в санатории?

- Очень эффективно! Более 80 процентов пациентов достигают отличных результатов. Как правило, 44% поступивших после курса реабилитационных мероприятий полностью восстанавливаются и выходят на работу. Остальные частично, но потом, продолжая реабилитацию, они восстанавливаются в течение 3 лет. Нередко пациентов к нам приносят на носилках, а уходят они на собственных ногах.

Бесстрастная статистика подтверждает удивительные истории исцелений. Начиная с 2001 года в отделении нейрореабилитации прошли лечение более 19 тысяч пациентов. Чаще всего поступают больные с ишемическими инсультами - 65%. В числе прошедших лечение также пациенты с геморрагическими инсультами, нарушениями спинального кровообращения, черепно-мозговыми травмами и последствиями тяжелых операций на головном мозге. И здравница успешно помогает даже пациентам с серьезными поражениями, требующим посторонней помощи. С 2017 года «ДиЛУЧ» работает с ОМС по программе нейрореабилитации. Организованы палаты интенсивной терапии для особо тяжелых пациентов на 10 мест, и дневной стационар для жителей города. Успешность лечения в санатории подтверждают и солидные награды Министерства здравоохранения и социального развития РФ. На Всероссийском форуме «Здравница» в 2009, 2014 и 2016 годах «ДиЛУЧ» был награжден дипломом и золотой медалью в номинации «Лучшая здравница по долечиванию больных непосредственно после стационарного лечения».

Море - мощный оздоровительный фактор. Но только под присмотром специалистов санаторно-курортного лечения.

СКАЗАНО!

- Врач не имеет права лечить по шаблону. Живого человека никогда не удастся запихнуть в какие-то стандарты. Лекарство, которое подойдет одному, совершенно не подойдет другому. Необходимо подбирать аналог, но он должен быть регламентирован медицинскими стандартами. Поэтому очень сложно порой бывает лечить. Лечить нужно больного, а не болезнь. К сожалению, сейчас у нас часто лечат болезнь, но не больного.

(Заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани Вера Стефановна СЕВРЮКОВА.)

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Особое внимание «ДиЛУЧ» уделяет семейному отдыху с детьми. При этом мамы и папы могут отдыхать с малышами практически любого возраста. Для этого в санатории созданы все условия - от детской мебели до специального меню. Но лечение все же рекомендовано начинать с 4 лет.

- По всем нормам курортологии дети могут принимать санаторно-курортное лечение начиная с 4 лет. И мы с этим согласны, но решили пойти на эксперимент и начинать лечить малышей с 2-летнего возраста. Однако по истечении нескольких лет убедились, что наиболее полноценное лечение возможно только с 4 лет. Потому что до этого возраста детки еще маленькие, они не понимают важность процедур, их нельзя уговорить принять физио- и гальванотерапию или даже грязь. Это их пугает. При этом педиатры санатория готовы принять и назначить лечение и годовалым пациентам, - объясняет Вера Стефановна.

- Семьи, которые хотят просто отдохнуть, не заскучают у вас?

- Мы разработали развлекательную программу для гостей всех возрастов. Для детей уже с двух лет действует культурно-развлекательный центр с кружками, секциями, играми и квестами. Ежедневно со второй половины дня начинается развлекательная программа для детей 0+. Отдельно проходят мероприятия для подростков. Есть развлекательная программа и для взрослых. По вечерам для них проходит музыкальная гостиная, танцы или концерты.

Одного моря недостаточно

Многие люди уверены, что для здоровья достаточно только моря - оно исцелит все болезни. При этом они не понимают, зачем платить за санаторно-курортную путевку.

- Почему пребывание в вашей здравнице привлекательнее «дикого» отдыха?

- Я не хочу говорить что-то в защиту санаторно-курортного отдыха. За нас говорят результаты и время, на протяжении которого мы смогли вернуть к полноценной жизни тысячи пациентов. Очень жаль, что сейчас в прессе мало уделяют внимания серьезным санаториям, которые проводят серьезные процедуры - грязе- и бальнеолечение, различные виды физиопроцедур. К слову, у нас более 400 видов процедур. Досадно, когда счастливый отпуск подразумевает лишь отели «все включено». Для оздоровления этого очень мало. Да, возможно, это интересно, когда на протяжении 10 дней вы с утра до вечера едите-пьете, лежите в креслах около бассейна и купаетесь в море. Конечно, море - великий оздоравливающий фактор, но только если вы совершенно здоровы.

- Считаете, таких людей очень мало?

- Увы. Наше население нездорово. По статистике, дети к окончанию 10-го класса имеют три патологии, а к 30 годам - уже четыре. Я вам сразу навскидку могу сказать - это заболевания желудочно-кишечного тракта из-за неумеренного и неправильного питания, мяса, вина и табачных изделий. Наверняка у молодых людей уже есть подъем артериального давления, от несоблюдения режима труда и отдыха, ночных посиделок за компьютером и походов на работу после трех-четырех часов сна. От сидячего образа жизни у всех появляются шейный и поясничный остеохондрозы.

«Олл инклюзив» не будет

Для многих туристов сервис «все включено» является эталоном беззаботного отпуска. Но наша собеседница считает такой вид отдыха не просто вредным, а губительным для здоровья. И это мнение имеет право на существование, поскольку основано на многолетнем практическом врачебном опыте. «ДиЛУЧ» нашел свою нишу на рынке курортных услуг. Сюда приезжают люди, цель которых восстановить здоровье, а не погоня за круглосуточным питанием. И в пользу такой концепции питания говорит и тот факт, что санаторий давно стал круглогодичным курортом. За 20 последних лет «ДиЛУЧ» ни на день не прекращал работу даже в самый «низкий» сезон.

- Я думаю «олл инклюзив» могут прекрасно обеспечить и наши пансионаты и санатории. Уже есть примеры, когда курортные учреждения работают по этой программе. Сможем ли мы перейти на эту систему? Безусловно. Но я никогда на это не пойду. Я врач и понимаю, какой вред это нанесет. В 20 и 30 лет человек этого не заметит, а к 40 ему придется отправляться к нам на лечение. Таких случаев у нас довольно много - сначала люди отдыхают в Турции, а потом приезжают лечить панкреатит, гастрит, колит и т. д.

- Наверное, корень зла не в гостеприимном сервисе, а в отсутствии культуры туризма?

- Какая может быть культура, когда перед тобой стоят яства с утра до вечера, а человек очень слаб? Чрезмерное питание вредно. А мы поставим на ноги человека благодаря курортным программам и естественным природным факторам. С помощью моря, но в разных вариантах - бассейны, всевозможные ванночки, ингаляции, орошения. Грязевые источники лечат практически любые воспалительные заболевания, аллергические заболевания, болевые синдромы, кожные заболевания. Талассотерапия - прогулки вдоль моря, естественные ингаляции. У нас успешно практикуется лечение виноградом - это тоже входит в санаторно-курортное лечение. Это дозированный прием виноградного сока либо игристых напитков, которые мы приобретаем непосредственно у производителя. Все это восстановит организм эффективнее, чем если потреблять с утра до вечера пищу и принимать кучу лекарств.

- Ну а как же поесть вкусненького в отпуске? Неужели гости санатория вынуждены забыть об этом удовольствии?

- Конечно, нет! У нас прекрасный шведский стол с разнообразным меню. Конечно, есть пациенты, которым показана строгая диета ввиду их заболевания. Остальные же могут наслаждаться вкусной пищей. Кроме того, мы проводим дни национальной кухни - кавказской, кубанской, средиземноморской и др. В эти дни в ресторане санатория полностью воссоздается атмосфера данной страны, представлены классические национальные блюда. Мы организуем такой гастрономический праздник.

Отдых в санатории - новый тренд

Все чаще туристы предпочитают проводить свой отпуск именно в санатории. Более того, это становится модным. Летом основными гостями «ДиЛУЧ» являются молодые люди в возрасте до 30 лет. Нередко это молодые родители с маленькими детьми. Ближе к осени их сменяют туристы от 40 лет, а в зимний период завсегдатаями санатория становятся пожилые пациенты. Более половины из них - «коммерческие» больные, которые сами решили, что им надо поправить свое здоровье с помощью санаторных методик.

- К вам можно обратиться без предварительного посещения врача?

- Конечно. Приезжайте и проходите обследование. За 3 дня мы проведем полную диагностику, а можем провести проверку по необходимому минимальному набору показателей. Большинство наших гостей так и приезжают, понимая, что за своим здоровьем необходимо следить самостоятельно.

- А противопоказания существуют? Кому вы откажете в лечении?

- Отдыхать у нас можно всем, но лечиться - нет. Противопоказанием являются те заболевания, которые на нашем курорте не лечатся. Это заболевания почек. Наша вода таким больным не показана. Абсолютно все заболевания крови, туберкулез, гепатит С, онкозаболевания. Хотя у нас существует пилотная программа реабилитации онкобольных - через 2-3 года после основного лечения, если нет метастаз, можно приехать на отдых. Кроме того, должны быть и возрастные ограничения для пациентов после 80 лет. Хотя и для таких гостей можно подобрать облегченную программу санаторно-курортного лечения.

ДОСЛОВНО

Заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани Вера Стефановна Севрюкова.

- Берегите здоровье смолоду! Хоть восстановиться можно в любом возрасте, не стоит забывать, что здоровье - это самое важное в жизни. Именно оно дает все остальное - любовь, счастье, хорошую работу. Именно его нужно беречь с юных лет. Родители должны воспитывать это в своих детях и всегда служить им примером, воплощая навыки здорового образа жизни. Если в детстве этого не привили, человек в осознанном возрасте самому заниматься собой.

(Заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани Вера Стефановна СЕВРЮКОВА).