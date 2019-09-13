Загадочные круги и пальмовая аллея: в новой части парка Галицкого в Краснодаре высаживают деревья из Италии

Строительство парка «Краснодар», который в народе назвали парком Галицкого, продолжается. Новая часть откроется через несколько месяцев около стадиона, где еще недавно были футбольные поля академии клуба.

Пальмовая аллея в парке "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

Работы на участке идут практически круглосуточно. Многие заметили, что на идеально ровной территории появился сложный рельеф и загадочные конструкции в виде кругов. Об их предназначении пока можно только догадываться, но мало кто сомневается, что все будет выполнено великолепно.

Пальмовая аллея в парке "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

День за днем вырисовываются очертания дорожек, уже высажена необычная для Краснодара пальмовая аллея. Теперь за субтропической экзотикой не нужно будет ехать даже в Сочи.

Парк "Краснодар" продолжает расширяться Фото: Евгений Таранжин

Деревья для новой части парка везут из европейских питомников. Руководитель одной из транспортных компаний опубликовал фото, как в Италии загружают кипарисы для Краснодара.

Новая очередь парка "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

Сергей Галицкий и его команда, по традиции, не распространяются о той работе, которая еще не завершена. Результат работы архитекторов и садовников краснодарцы смогут оценить сами уже совсем скоро.

Новая очередь парка "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

А что же с футбольными полями, которые были на месте новой части парка? Вместо них построили новые. Ребята занимаются на участке между улицами Героев Разведчиков и Владислава Посадского.

Парк "Краснодар" Фото: Евгений Таранжин

- Вместо полей, где в данный момент продолжается строительство парка, на территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой обогрева, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

Деревья для Краснодара загружают в питомнике в Италии Фото: Илья Крылов

Кроме того, в планах почетного жителя Краснодара Сергея Галицкого строительство нового стадиона для молодежных команд.