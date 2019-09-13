Сумма прибыли упирается в долгосрочность инвестиции

Сейчас каждый хоть раз слышал про пассивный доход. Это когда деньги приходят сами собой и работать для этого не нужно. Самый яркий пример – вклад в банке под 6-7% годовых от суммы вложений. При серьезных инвестициях этих процентов достаточно для того, чтобы вообще не работать. Правда, такие вложения сперва нужно заработать. И большинство россиян такими средствами не обладает.

Поэтому на практике люди работают и одновременно пытаются увеличить свой доход, но так, чтобы не на двух-трех работах.

Давайте разберемся, как правильно и без рисков увеличить свой доход.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Эту фразу тоже слышал каждый, но далеко не все понимают ее смысл. Расшифровать ее очень просто: деньги не должны просто лежать мертвым грузом, например, в шкафу.

Банковский вклад

Это самый простой способ. Нужно просто выбрать банк и вклад. Есть разные варианты: с возможностью пополнения и без нее, с возможностью частичного снятия и без нее. Также есть разные способы внесения денег: непосредственно в офисе или через интернет. В зависимости от условий и скачет процент. Сейчас диапазон колеблется от 4% до 7%.

Это самый простой способ инвестирования. Только чтобы вклад рос, одних этих процентов будет мало. Эксперты советуют добавлять примерно 10% своего ежемесячного дохода. Получается больше? Пожалуйста.

Также можно открыть валютный вклад. Там, правда, проценты маленькие 1-2%, но здесь люди зарабатывают на колебании курса валют. Здесь риск выше, потому что можно купить, например, доллар по 66 рублей, а он через месяц до 63 упадет. Однако может произойти абсолютно наоборот.

Опытные инвесторы советуют разделить вклад на три валюты: рубли, доллары, евро – и хранить деньги в таком виде: 40% - наши, по 30% - валюты.

Паевой инвестиционный счет

Этот финансовый инструмент есть чуть ли не у каждого европейца. В то время, как в России им пользуются единицы. Сразу вас успокоим, что фондовый рынок и инвестиции не привяжут вас к графикам. За колебаниями котировок следят брокеры. Сейчас отделы с этими специалистами открылись во многих банках.

Суть такова: вы вносите ваши деньги на открытый брокерский счет. Эксперт интересуется, насколько вы готовый рискнуть. Ведь чем выше риск, тем больше ставки: за год можно удвоить сумму вложений. Но и вероятность все потерять также присутствует.

Если к такому раскладу душа не лежит, то можно ограничиться «голубыми фишками». Это акции самых крупных госкомпаний. Если их акции прогорят, то прогорит и страна, в которой эти предприятия находится. То есть вероятность очень мала. Ровно, как и доход, он будет чуть выше, чем процентная ставка обычного банковского вклада, примерно 10-12%.

Инвестиционное страхование жизни

Оно позволяет решить ряд важных вопросов: получить дополнительный доход, не подвергая вложенные деньги риску, а также обеспечить благополучное будущее себе и своим близким за счет страхового покрытия.

Вы обращаетесь в одну из известных страховых компаний и вносите денежные средства по выбранной программе. Далее со временем ваш капитал приумножается, то есть работает.

К определенной дате вы получаете всю накопленную сумму или снимаете проценты ежемесячно, а на протяжении всего этого периода ваша жизни и здоровье будут под надежной защитой.

Кстати, риски, которые покрывает страховая накопительная программа, включают также потерю трудоспособности по болезни и компенсацию лечения в больнице, если из-за определенного заболевания вы находитесь там более недели.

Кстати, компания «Ваш Финансовый помощник» заключила партнерское соглашение с «ВСК-линия жизни» по предоставлению услуг инвестиционного страхования жизни по программе «Линия Роста. Рантье». Рекомендуем обратить внимание на эту программу, потому что – это и защита средств от инфляции, и обеспечение страховой защиты при непредвиденных обстоятельствах, и получение потенциально высокого дохода ежегодно. Есть возможность получения социального налогового вычета и снятия денежных средств от 10% до 50% . Чтобы получать доход примерно в 15%, нужно оформить договор на пять лет.

Драгоценные металлы

Этот способ, пожалуй, один из самых древних. Им пользуются до сих пор. Во многих странах есть золотовалютные резервы. Дело в том, что золото, серебро и платина всегда будут в цене.

Инвестировать в металлы можно несколькими способами. Во-первых, можно покупать их в виде слитков. Здесь все просто: идете в банк и покупаете золото, например. А дальше ждете, когда стоимость грамма этого металла вырастет.

Во-вторых, можно открыть обезличенные металлические счета. Это банковский счет, на котором отражается купленный клиентом металл в граммах без указания индивидуальных признаков (пробы, производителя, серийного номера). То есть вы покупаете виртуально золото.

В-третьих, можно покупать металлы на фондовом рынке, точнее купить фьючерсы. Это контракты на поставку этих металлов в определенном объеме. Таким образом, купив фьючерс на бирже, вы косвенно становитесь обладателем партии драгоценного металла. Но это уже больше относится ко второму способу инвестирования.

Недвижимость и земля

В Краснодаре и крае довольно выгодно вкладывать в недвижимость. Квадратный метр и земля постоянно дорожает, учитывая застройку и привлекательность курортных мест.

Плюс ко всему, земля – ресурс, которого не становится больше. Если говорить об инвестициях в недвижимость. То люди поступают так: берут в ипотеку готовое жилье, ремонтируют его, если надо и сдают в аренду. В итоге квадратные метры окупаются за 10-12 лет. Получается, что вы и деньги отбили, и квартирой обзавелись. Отличное подспорье для детей.

Можно попробовать с коммерческой недвижимостью. Там доходы побольше, но и риск выше. Ведь бизнесу нужна проходная территория, транспортная доступность, ну и так далее. А далеко не все постройки удается выгодно сдавать.

Есть еще тысяча и один способ стать богаче и свободнее, однако, чтобы их узнать и применять, нужно вкладывать в самый важный инструмент – в ваши знания.