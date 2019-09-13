Сочи - Локомотив. Прогноз и ставки на матч 9 тура РПЛ 14 сентября

Чемпионат России по футболу возобновляется после двухнедельного перерыва. В девятом туре разыгравшийся «Сочи» принимает московский «Локомотив».

Прогноз и ставки на матч Сочи – Локомотив 14 сентября

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу гостей – 1,90, на ничью – 3,3, на победу «Сочи» - 4,5.

Прогноз «КП»: «Сочи» не проиграет «Локомотиву» в домашнем матче

История встреч

Предстоящий матч станет первым в истории соперничества «Сочи» и «Локомотива».

Форма команд

Для «барсов» пауза на игры сборных пришлась некстати. В прошлом туре команда Александра Точилина одержала свою первую победу, забив сразу три безответных мяча в ворота «Рубина». Теперь у сочинцев в активе шесть очков и 14-я строчка в турнирной таблице. Тем не менее, перерыв команда использовала, чтобы наладить связи внутри команды, чего не хватало на старте сезона.

А вот «железнодорожникам» необходимо было перевести дух. После резвого старта «Локо» сыграл вничью с «Краснодаром» и уступил в драматичном матче «Ростову». Тем не менее «красно-зеленые» близки к группе лидеров – у них 14 очков и пятая строчка.