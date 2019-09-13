2019-09-13T20:14:01+03:00
Спорт

Краснодар – Крылья Советов 15 сентября 2019: Прогноз на матч 9 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 9 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Крылья Советов. Встреча состоится 15 сентября 2019 года в 19:00 на стадионе «Краснодар»
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"ФОТО: пресс-служба ФК "Краснодар"
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После 8 туров «быки» занимают первое место в турнире с 17 очками, опережая «Зенит» и «Ростов» по разнице забитых и пропущенных мячей. Если для «Краснодара» 17 очков это рекорд для старта в чемпионате за все время выступления в РПЛ, то «Крылья Советов» при яркой и забивной игре набрали лишь 7 баллов и занимают 13 место.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» сыграл с «Крыльями Советов» 16 матчей. «Быки» победили 5 раз, 6 матчей сыграли в ничью и 5 раз проиграли. 21 мяч забили черно-зеленые, а самарцы огорчили соперника 18 раз. Последний три матча остались за «Краснодаром»: 6 апреля 2019 года они победили дома 1:0, 1 ноября 2018 года на выезде одержали победу со счетом 1:2, 24 сентября 2018 года разгромили на выезде самарцев 0:3.

ТРАВМИРОВАННЫЕ

«Крылья Советов» подошли к игре без дисквалифицированных и травмированных. У «Краснодара» в лазарете остается Виктор Классон, Реми Кабелья и Юрий Газинский.

Участие в матче Магомеда-Шапи Сулейманова под вопросом. В игре с «Олимпиакосом» он получил ушиб подвздошной кости.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

По версии букмекеров, наиболее вероятный исход матча – победа «Краснодара». Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,38, «Крыльев Советов» - 8,70, на ничью – 4,60. Прогноз «КП» на матч 9 тура чемпионата России по футболу Краснодар – Крылья Советов – победа Краснодара со счетом 3:0.

Прямую трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов» 15 сентября покажет канал «Матч Премьер». Начало в 18:45 по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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