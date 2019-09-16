2019-09-16T10:29:50+03:00
Общество

Родители жалуются, что в школе №12 Новороссийска не хватает учителей алгебры, геометрии и химии

В управлении образования города опровергают эту информацию
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В начале сентября родители восьмиклассников школы №12 стали ворчать на расписание занятий. Мол, каждый день оно новое, потому что на самом деле не хватает учителей: алгебры, геометрии и химии. Хотя в школе и был один математик, но он с нагрузкой не справлялся. В итоге родители хотят жаловаться в министерство образования края, если на месте дефицит кадров решить не могут.

- Школа полностью укомплектована преподавателями, - рассказывает Рустам Нурниев, замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №12. - Разовые расписания присылали, когда класс должен был участвовать в мероприятиях во время празднования Дня города: пойти в кино, на митинг, возложение цветов и т.д.

Информацию о дефиците кадров опровергли и в управлении образования.

- В школе нет проблем с нехваткой учителей, по всем предметам есть педагоги, - комментирует Наталья Бобровная, замначальника по общему образованию управления образования Новороссийска. – Расписания на день отправляли потому, что в это время несколько преподавателей взяли вынужденный отпуск по семейным обстоятельствам. Расписание составили до конца четверти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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