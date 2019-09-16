Детективный квест: краснодарские полицейские «раскрыли» убийство, произошедшее в 1973 году

«Найти и обезвредить». Именно так назывался квест, который организовали краснодарские полицейские. Приурочили его к 101-й годовщине образования уголовного розыска.

Участники квеста ищут улики.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Участникам необычной игры нужно было раскрыть преступление. Что интересно, это убийство действительно было совершено 46 лет назад в Краснодаре.

Настоящие сыщики не упустят ни одной детали.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Сценарий разработали по мотивам раскрытия убийства инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора милиции УВД Краснодарского крайисполкома сержанта милиции Виктора Гришина. Преступление произошло в марте 1973-го, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Для более полного погружения в историческую эпоху при поведении квеста использовались советские машины.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Тогда сотрудники уголовного розыска и других подразделений кубанской милиции делали все, чтобы поймать убийц.

Отпечатки пальцев хранят целый мир информации.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Им это удалось - через месяц преступники были задержаны, а позже они понесли заслуженное наказание.

Квест разработали по мотивам раскрытия убийства инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора милиции УВД Краснодарского крайисполкома Виктора Гришина.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А теперь за дело советских времен взялись курсанты Краснодарского университета МВД, студенты юридического факультета, общественники и журналисты.

Во время квеста была даже погоня со стрельбой.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Во время квеста участники проводили осмотр условного места происшествия, искали улики, - говорят в краевом главке.

Сценарий квеста был максимально приближен к реальным событиям.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А еще они опрашивали «свидетелей» и даже провели задержание. Но прежде они устроили погоню за преступниками.

Убийц удалось поймать.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Для более полного погружения в историческую эпоху при поведении квеста использовались автотранспорт, макеты оружия, документы, деньги, предметы быта 70-х годов прошлого века.

Все преступники понесли заслуженное наказание.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По итогам игры эксперты признали победителями всех участников исторического квеста.

После завершения мероприятия участники и организаторы возложили цветы к Мемориалу «Памяти сотрудников органов внутренних дел Кубани, погибших при исполнении служебного долга».