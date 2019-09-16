Детективный квест: краснодарские полицейские «раскрыли» убийство, произошедшее в 1973 году
«Найти и обезвредить». Именно так назывался квест, который организовали краснодарские полицейские. Приурочили его к 101-й годовщине образования уголовного розыска.
Участники квеста ищут улики.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Участникам необычной игры нужно было раскрыть преступление. Что интересно, это убийство действительно было совершено 46 лет назад в Краснодаре.
Настоящие сыщики не упустят ни одной детали.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Сценарий разработали по мотивам раскрытия убийства инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора милиции УВД Краснодарского крайисполкома сержанта милиции Виктора Гришина. Преступление произошло в марте 1973-го, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Для более полного погружения в историческую эпоху при поведении квеста использовались советские машины.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Тогда сотрудники уголовного розыска и других подразделений кубанской милиции делали все, чтобы поймать убийц.
Отпечатки пальцев хранят целый мир информации.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Им это удалось - через месяц преступники были задержаны, а позже они понесли заслуженное наказание.
Квест разработали по мотивам раскрытия убийства инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора милиции УВД Краснодарского крайисполкома Виктора Гришина.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
А теперь за дело советских времен взялись курсанты Краснодарского университета МВД, студенты юридического факультета, общественники и журналисты.
Во время квеста была даже погоня со стрельбой.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Во время квеста участники проводили осмотр условного места происшествия, искали улики, - говорят в краевом главке.
Сценарий квеста был максимально приближен к реальным событиям.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
А еще они опрашивали «свидетелей» и даже провели задержание. Но прежде они устроили погоню за преступниками.
Убийц удалось поймать.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Для более полного погружения в историческую эпоху при поведении квеста использовались автотранспорт, макеты оружия, документы, деньги, предметы быта 70-х годов прошлого века.
Все преступники понесли заслуженное наказание.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
По итогам игры эксперты признали победителями всех участников исторического квеста.
После завершения мероприятия участники и организаторы возложили цветы к Мемориалу «Памяти сотрудников органов внутренних дел Кубани, погибших при исполнении служебного долга».
"Убийц" задерживали студенты и общественники.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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