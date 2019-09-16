Центр «МРТ Эксперт» Сочи: новые виды исследований

В своё время в списке упражнений производственной гимнастики было такое: бег на месте. В современных условиях, если «бежать на месте», далеко не продвинешься, считают в центре «МРТ Эксперт» Сочи. Поэтому здесь постоянно ищут новые решения, позволяющие сделать проводимые центром исследования всё более информативными, а обслуживание – более комфортным для клиентов. Об этом рассказывает главный врач центра «МРТ Эксперт» Сочи Екатерина Петрова.

– Екатерина Евгеньевна, если можно, несколько слов о себе.

– Я выпускница медико-биологического факультета Сибирского государственного медицинского университета. В 2014 году окончила интернатуру по специальности «Лучевая диагностика». Затем была специализация по МРТ при будущем Институте, входящем в состав группы медицинских компаний «Эксперт» – тогда это были курсы повышения квалификации. С 2017 года занимаю должность главного врача центра «МРТ Эксперт» Сочи.

Специально для детей

– Какими событиями ознаменовался для центра этот год?

– Нам есть что вспомнить, есть, чему радоваться. Весной мы приняли участие в двух серьёзных мероприятиях – это радиологический форум в Санкт-Петербурге и Международная конференция по радиологии в городе Дилижане (Армения). Поверьте, такие научно-практические форумы дают много новой, актуальной для нас информации, помогают, что называется, держать руку на пульсе современной радиологической науки, что, в конечном итоге, положительно сказывается на практической деятельности.

– Появились ли в центре какие-то новшества?

– Да, и весьма существенные. Мы произвели ремонт здания, у нас появилось несколько новых помещений, и вообще, центр заметно преобразился. В начале года у нас был установлен новый томограф, высокопольный Philips Intera мощностью 1,5 Tесла. Специально под него мы оборудовали светлое, большое помещение, теперь доступ к аппарату осуществляется со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы сделать исследование комфортнее для людей, страдающих клаустрофобией, и детей. Кроме того, мы разработали специальные программы, которые позволяют при проведении процедур значительно понизить уровень шума.

– Это сделано специально для детей?

– Нет, не обязательно. Программы с пониженным уровнем шума применяются и для взрослых. К тому же используем музыкальное сопровождение: пациент надевает наушники и во время исследования слушает приятную, расслабляющую музыку. Людям очень нравится. И, кстати, в связи с этим количество посетителей у нас увеличилось.

А для малышей у нас есть специально написанные сказки, родители читают их деткам перед прохождением процедуры, это помогает проводить исследование как бы в игровой форме. Кроме того, после того, как малыш прошёл обследование, он обязательно получает от нас грамоту «Отважного героя» и небольшой сладкий сюрприз.

– С появлением нового томографа ваши возможности как-то изменились?

Исследования длятся как можно меньше

– Да, несомненно. У нас появилась возможность использовать в работе новые программы, которые позволяют проводить исследования быстрее и качественнее. Расширился и сам спектр услуг.

Всё лето мы тестировали ряд новых диагностических процедур, а с 1 сентября запустили их в работу. Так, появилась новая программа по МРТ мочевого пузыря. Прицельный мелкосрезовый метод позволяет рассмотреть все отделы мочеточника и мочевого пузыря – оценить состояние его стенок, шейки. Получается высокоинформативная 3D-картина мочевыводящей системы, что очень удобно для рентгенологов и врачей, которые работают в этой сфере.

Продвинулись мы и в исследовании прямой кишки – прекрасно видны воспалительные изменения, новообразования, мы уверенно исключаем такие осложнения, как свищи. Запросов на подобные исследования всегда достаточно много, поэтому решили внести их в наш список услуг.

Всегда было непросто оценить состояние системы слюнных желез. Мы поставили программу 3D-реконструкции, которая позволяет визуализировать слюновыводящую систему, обнаруживать воспалительные процессы, объёмные образования, что даёт полную информацию для лечащих врачей.

В нашем регионе хорошо развиты различные виды борьбы и спорт в целом. В связи с этим у нас появился новый вид услуг – МРТ головного мозга при черепно-мозговой травме. Нескольких специализированных программ для оценки головного мозга дают возможность быстро и качественно исключить наличие посттравматических гематом.

Ещё мы постарались сделать так, чтобы исследования длились как можно меньше по времени.

– Екатерина Евгеньевна, а есть в вашем списке такие услуги, которые можно назвать эксклюзивными?

– Да. Скажем, МРТ молочных желез у женщин и внутриутробное исследование плода. И ещё есть виды услуг, которые пока находятся в стадии задумок или тестирования – надеемся, ближе к Новому году начнём включать их в общий список. Мы делаем всё возможное для того, чтобы жителям Сочи не пришлось ездить, скажем, в Краснодар или Ростов, чтобы пройти МРТ. И очень приятно видеть, что люди доверяют нам, идут к нам, рассчитывают на нас. И получают реальную помощь.

Для справки:

Петрова Екатерина Евгеньевна

Выпускница медико-биологического факультета Сибирского государственного медицинского университета 2013 года.

В 2014 году окончила интернатуру по специальности «Лучевая диагностика».

Проходила специализацию по магнитно-резонансной томографии.

В настоящее время - врач-рентгенолог, главный врач «МРТ Эксперт» Сочи.

«МРТ Эксперт Сочи» находится по адресу: ул. Кирова, литер В, пом. 20 д. 50

Запись по телефону: +7 (862) 444-04-03

Сайт центра: https://www.mrtexpert.ru/sch

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