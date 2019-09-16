Прививка от гриппа в Краснодарском крае 2019-2020: когда и где можно пройти вакцинацию

За окном +25, а в поликлиниках Краснодарского края — разгар прививочной кампании против гриппа. Инфекция придет строго по календарю и до ноября необходимо сделать все, чтобы иммунитет был готов к этому.

В региональном Роспотребнадзоре заявили о трех миллионах жителей, для которых вакцина уже приобретена.

- Для больше половины населения края, - пояснили «КП» - Кубань» в ведомстве. - Большая часть — это категория, которые прививаются бесплатно в рамках Национального календаря — дети от 6-ти месяцев до 17 лет, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, лица с хроническими заболеваниями.

Почти половина жителей региона этой специфической категории свою порцию иммунитета против грозной инфекции уже получила. В Роспотребнадзоре говорят, что вакцину распределили между всеми муниципалитетами края по справедливости. Но поторопиться сделать укольчик все-таки рекомендовали. До ноября организм должен накопить сил, чтобы быть во всеоружии.

Вакцинация против гриппа в Краснодарском крае.О гриппе в цифрах

- Вакцинация считается отличной мерой, позволяющей предупредить развитие сложного течения гриппа. Полностью обезопасить человека от заражения, укол не может, однако снизить выраженность симптомов, вполне способен, - говорят во Всемирной организации здравоохранения.

Из-за постоянных мутаций вируса гриппа ученые вынуждены каждый год искать более подходящий ее вариант на сезон. Во время создания вакцин применяются разные вещества, начиная от куриного белка и заканчивая антибактериальными препаратами. Эти компоненты необходимы для создания вакцины, однако именно они выступают главными провокаторами развития неприятных реакций. В этом году для прививок от гриппа будут использовать препарат «Совигрипп» отечественного производства.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Бесплатную прививку против гриппа сделают в любой поликлинике только, если вы входите в группу риска, описанную выше. Всем остальным, желающим обезопасить себя от сезонной инфекции, предлагают купить препарат в аптеке и уже с ним обратиться к своему участковому терапевту.

КОМУ НЕЛЬЗЯ

- Скажите, у меня ребенку 4 годика, могу я пройти с ней вакцинацию против гриппа? - заглядывает в окошко регистратуры районной поликлиники молодая женщина.

Ее направляют к участковому педиатру для осмотра, а затем уже в прививочный кабинет. Никаких противопоказаний для вакцинации нет. Однако есть люди, которым все-таки прививаться стоит с осторожностью именно из-за реакции на компоненты вакцины. Врачи (только они определяют ограничение по вакцинации) говорят о двух видах противопоказаний — абсолютные и относительные.

Делать прививку от гриппа нельзя тем, кто не достиг возраста до 6 месяцев, больным бронхиальной астмой; склонным к развитию аллергии, дефициту железа, заболеванию органов дыхательной системы в хроническом течении, при аллергических реакциях на куриный белок, людям с сердечной недостаточностью, больным эндокринного характера, с патологией крови; женщинам до 14 недель беременности; с почечная недостаточностью тяжелой степени; в периоды обострения хронических болезней.

Более того, врач может отвести от прививки, если у вас насморк и другие признаки ОРВИ, а также период, когда после простуды еще не прошло 3-4 недели. Беременным женщинам после 14 недель тоже необходимо сначала проконсультироваться со специалистами, прежде, чем принимать решение о вакцинировании. Детям до трех лет не рекомендуют ставить прививку, если в состав вакцины входят живые микроарганизмы.

В этом году для прививок от гриппа будут использовать препарат «Совигрипп» отечественного производства.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Побочные явления, по словам медиков, после гриппа возникают редко. Иначе бы люди просто отказались от такого метода профилактики. Более того, вероятный вред от болезненного состояния после прививки в несколько раз ниже, чем риск заразиться гриппом и пострадать от серьезных осложнений, которыми страшен этот вирус.