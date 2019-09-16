Кубанская ярмарка-2019 в Краснодаре: расписание, как добраться
Одно из главных событий года «Кубанская ярмарка» в Краснодаре пройдет уже в девятый раз. В этом году крупнейшая агропромышленная выставка соберет производителей и гостей со всего края с 4 по 6 октября.
- «Кубанская Ярмарка» – это смотр достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства, а также школа для кубанских аграриев и прямой обмен опытом, - говорят организаторы выставки.
Для посетителей это отличная возможность открыть для себя новых производителей, получить информацию и купить продукцию из первых рук. Вход на «Кубанскую ярмарку-2019» для всех гостей свободный.
По традиции, пройдет выставка в ВКК «Экспоград-Юг» по адресу Конгрессная, 1 (между МЦ «Красная Площадь» и ЖК «Немецкая деревня»).
Уже известно, что участниками ярмарки станут порядка 800 участников.
Выставка разделена на кластеры: животноводство; рыбоводство; птицеводство; растениеводство; садоводство, виноградарство и цветоводство; продовольственные товары; пищевое оборудование; товары народных промыслов; пивоварение и безалкогольные напитки; виноделие и сельский туризм; сельхозтехника, оборудование и технологии; пчеловодство.
Расписание «Кубанской ярмарки-2019» в Краснодаре
3 октября (четверг) 09:00-18:00
Торжественная церемония открытия – 12:00
4 октября (пятница) 09:00-18:00
5 октября (суббота) 09:00-18:00
6 октября (воскресенье) 09:00-18:00
Как добраться
На время проведения «Кубанской ярмарки» будут продлены маршруты автобусных маршрутов 1, 31, 62 и 75. Кроме того, от «Красной площади» до ВКК «Экспоград Юг» и обратно с 7:45 до 20:00 будут курсировать два дополнительных бесплатных автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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