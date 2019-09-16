Кубанская ярмарка-2019 в Краснодаре: расписание, как добраться

Одно из главных событий года «Кубанская ярмарка» в Краснодаре пройдет уже в девятый раз. В этом году крупнейшая агропромышленная выставка соберет производителей и гостей со всего края с 4 по 6 октября.

- «Кубанская Ярмарка» – это смотр достижений кубанских товаропроизводителей в области сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства, а также школа для кубанских аграриев и прямой обмен опытом, - говорят организаторы выставки.

Для посетителей это отличная возможность открыть для себя новых производителей, получить информацию и купить продукцию из первых рук. Вход на «Кубанскую ярмарку-2019» для всех гостей свободный.

По традиции, пройдет выставка в ВКК «Экспоград-Юг» по адресу Конгрессная, 1 (между МЦ «Красная Площадь» и ЖК «Немецкая деревня»).

Уже известно, что участниками ярмарки станут порядка 800 участников.

Выставка разделена на кластеры: животноводство; рыбоводство; птицеводство; растениеводство; садоводство, виноградарство и цветоводство; продовольственные товары; пищевое оборудование; товары народных промыслов; пивоварение и безалкогольные напитки; виноделие и сельский туризм; сельхозтехника, оборудование и технологии; пчеловодство.

Расписание «Кубанской ярмарки-2019» в Краснодаре

3 октября (четверг) 09:00-18:00

Торжественная церемония открытия – 12:00

4 октября (пятница) 09:00-18:00

5 октября (суббота) 09:00-18:00

6 октября (воскресенье) 09:00-18:00

Как добраться

На время проведения «Кубанской ярмарки» будут продлены маршруты автобусных маршрутов 1, 31, 62 и 75. Кроме того, от «Красной площади» до ВКК «Экспоград Юг» и обратно с 7:45 до 20:00 будут курсировать два дополнительных бесплатных автобуса.