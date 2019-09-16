Юная артистка из Отрадной установила рекорд России, точно выстрелив из лука ногами вслепую

Школьница Диана Бутан из станицы Отрадной уже более пяти лет занимается эквилибристикой в цирковой студии. Девочке всего 12, но у нее уже десятки наград, кубков и медалей за победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах. Телезрители могли видеть ее выступления в шоу на федеральных каналах.

А теперь имя Дианы и ее коронный трюк внесены в Книгу рекордов России. В Москве на Чистопрудном бульваре юная артистка из Отрадной принимала участие в фестивале циркового искусства, посвященном 100-летию Росгосцирка.

Там, на глазах у изумленной публики, она выполнила уникальный трюк, который в свое время демонстрировали артисты знаменитого цирка Дю Солей.

Стоя на руках на трехметровой высоте Диана точно поразила мишень, выстрелив ногами из лука!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732366" frameborder="0"></iframe> Диана Бутан попала в Книгу рекордов России.

Теперь этот рекорд официально зафиксирован. Кроме того, воспитанница Образцовой художественной цирковой студии «Грация» РДК станицы Отрадной в течение двух дней выступала перед столичной публикой на фестивале в честь 100-летия Росгосцирка с номером «Богиня охоты».

Рекорд Дианы официально зарегистрирован

Но Книгой рекордов России Диана не собирается ограничиваться. В ее планах выполнить трюк на одной руке, чего еще не делал ни один человек в мире.

Кстати, недавно Диана Бутан стала участницей шоу «Удивительные люди» на телеканале Россия 1. Увидеть его можно по воскресеньям в 18:00.

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