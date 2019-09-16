День города Анапа 2019: программа праздничных мероприятий

21 сентября - День города Анапа 2019! Курорту исполнится 238 лет. А еще в этом году 21 сентября для города - знаковая дата - 76 лет со дня освобождения города от фашистов. Поэтому стартует праздник с памятных мероприятий.

А также в День города Анапа 2019 пройдут различные фестивали, ярмарки, выставки и многое другое. И, конечно же, праздничный фейерверк!

- День города - это всегда масштабный, по-настоящему всенародный праздник, к которому анапчане готовятся особенно тщательно, с большой любовью к своей малой родине. Приезжайте на наше главное торжество и разделите с нами радость праздника, - зовет всех на День города Анапа 2019 глава курорта Юрий Поляков.

АФИША

Фестиваль разносолов и колокольного звона

Что еще пройдет на курорте в День города

10:00 - в сквере боевой славы пройдет митинг, на котором вспомнят тех, кто пролил кровь в жестоких боях за город.

10:00 - 19:00 - развернется ярмарка разносолов «Город изобилия» на улице Горького. Здесь можно будет отведать блюда от лучших кулинаров анапских здравниц и заведений общепита. Так что голодным точно никто не уйдет!

А на концертной площадке рядом пройдет фестиваль хорошего настроения «Зажигайте сердца!» - выступят местные творческие коллективы. Здесь можно будет танцевать и подпевать музыкантам.

10:00-18:00 - «Здравствуй, древняя Горгиппия и вечно юная Анапа!» - акцию с таким названием проведут в археологическом музее курорта. Тут можно будет узнать об истории курорта и увидеть античных нимф.

11:00 - 17:00 - фестиваль «Молодежный квартал». Пройдет он в сквере Гудовича. Здесь гостей ждут аниматоры, творческие площадки, фотозоны, конкурсы и соревнования. Порадует гостей выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотые руки мастеров». А еще тут можно будет купить различные картины, посуду, украшения, одежду и многое другое, что сделано золотыми руками анапских мастеров.

11:00 - в начале улицы Протапова, возле старого кладбища, откроют Аллею памяти. Это место, где установлены стенды с фотографиями Героев Советского Союза, чьи имена неразрывно связаны с историей города. Здесь уже все готово к открытию - установлено освещение, лавочки.

11:00-16:00 на Театральной площади пройдет V юбилейный Всероссийский фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовест у моря». В Анапу приедут лучшие мастера звонарного искусства, настоящие профессионалы, лауреаты крупных всероссийских и международных конкурсов из Москвы, Иваново, Брянской области, Кемерово, Волгограда, Крыма, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Кроме того, на площади развернутся тематические выставки храма Серафима Саровского и Павла Горбатенко «Русские колокола». Так что будет очень красиво!

День города пройдет 21 сентября

А на набережной возле археологического музея «Горгиппия» пройдут мастер-классы по колокольному звону. На них ждут абсолютно всех желающих, и даже детей!

17:30 - откроют мемориальную доску Народному артисту СССР, почетному гражданину Анапы Иосифу Кобзону. Появится доска на здании Летней эстрады.

Ифосиф Кобзон часто приезжал на курорт, здесь его помнят и любят. И выступал на сцене Летней эстрады.

18:00 - торжественное мероприятие «Неповторимый город мой!» состоится в Городском театре. Лучших работников разных сфер деятельности наградят медалями «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа».

20:00 - праздничное мероприятие «Сияй в веках, моя Анапа!». На Театральной площади выступят творческие коллективы курорта и Кубани.

21:00 - праздничный фейерверк. После него праздничный вечер продолжит шоу-программа «В сердце живет любовь».

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Анапе ко Дню города и 76-й годовщине освобождения района от фашистов 18 сентября стартуют памятные мероприятия.

18 сентября, 10:00 пройдет митинг, посвященный подвигу партизанки-подпольщицы Кати Соловьяновой. Она погибла в 1942 году.

20 сентября гулять будет Супсехский округ, в который входит сам поселок, а еще Сукко, Гай-Кодзор, Варваровка и Витязево.

На мемориальном комплексе в Супсехе в 9:00 пройдет митинг «Будем помнить их имена!». А в 16:30 в сквере воинской славы пройдет праздник, который называется «С любовью к людям земли кубанской».

В Сукко в 09:00 пройдет митинг. Он состоится у Братской могилы советских солдат и жителей.

В Варваровке в 10:00 тоже пройдет митинг у Братской могилы десантников и мирных жителей.

В Гай-Кодзоре в 17:00 концертная программа «Слава воинам-освободителям» пройдет в местном Доме культуры приглашает на торжество

В Витязево в 16:00 - митинг «Подвиг народа великий и вечный». Он состоится у памятника воинам-землякам. А в 17:00 на площади у Дома культуры пройдет праздник по случаю Дня города.

В Приморском сельском округе Анапы памятные мероприятия тоже пройдут 20 сентября. В селе Цибанобалка в 10:00 у Братской могилы советских воинов пройдет митинг, а в 11:00 праздник у ДК.

23 сентября в 18:00 в поселке Виноградном также пройдет митинг, а 18:30 - праздник в местном ДК.