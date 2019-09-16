Как в "Кавказской пленнице": в Краснодаре осудили неудавшихся похитителей невесты

В Краснодаре суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Пензенской области Арсена С. и двоих местных жителей: 28-летнего Гегама Г. и 29-летнего Максада Г. Их обвиняли по статье «Похищение человека».

- Как следует из материалов уголовного дела, Арсен С. познакомился в социальной сети с 31-летней жительницей Краснодара. Во время общения он выслал ей якобы свою фотографию, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В начале 2018 года Арсен С. приехал в столицу Кубани и предложил своей знакомой встретиться для личного общения. 31 января он вместе со своими друзьями Гегамом Г. и Максадом Г. приехал на автомобиле «ВАЗ-2114» к магазину, расположенному на улице Северная.

Когда девушка увидела своего знакомого по переписке воочию, она поняла, что на присланной ей фотографии был совершенно другой человек. При этом Арсен С. вел себя с ней агрессивно, хватал за руки и настойчиво предлагал поехать с ним и его друзьями. Желая прекратить общение, девушка зашла в магазин, но ухажер был очень настойчив и не оставлял ее, даже получив неоднократный отказ на свое предложение.

Через некоторое время она покинула помещение магазина. В этот момент к ней подбежали злоумышленники, силой затолкнули в салон машины, после чего скрылись с места происшествия. Однако, далеко злоумышленники не уехали. Их автомобиль задержали на улице Красных партизан полицейские, которым о произошедшем сообщили сотрудники магазина.

В отделе, куда доставили троих мужчин, те объяснили, что ничего криминального в своем поступке не видят. По их словам, это был древний обряд похищения невесты. Но потерпевшая, которая дала показания, а также действующие в нашей стране законы не оставили от их показаний камня на камне.

- Суд также встал на сторону девушки. С учетом всех обстоятельств преступления, его тяжести, а также в зависимости от роли каждого из участников, он назначил подсудимым от 6 лет 2 месяцев до 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.