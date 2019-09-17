«Боимся, что в дом залетит пуля»: Сочинцы жалуются на охотников в спальном районе

Месяц назад на Кубани открылся сезон охоты. До конца декабря можно будет отстреливать перепелов, горлиц и диких голубей. Поклонники этого развлечения заранее облюбовали подходящие места.

Например, в сочинском поселке Лоо охотникам приглянулась территория в районе дачи Аристовых на улице Таллинской. Там есть раздольная степь с низкой травой – в такой обычно перепелки отдыхают после долгого перелета. Самое лучшее место для охотника.

Местные жители, когда строили там дома, тоже думали, что место замечательное – поля, лесопосадки, тишина и свежий воздух. Так было до того, пока их покой и безмятежность не потревожила пальба из охотничьих ружей.

- Из года в год повторяется одно и то же. С приходом осени мы перестаем высыпаться. Выстрелы в степи слышим с пяти утра. Страшно ходить по дому. Такое ощущение, что в любой момент может влететь пуля, - жалуется на охотников Марианна.

Именно в этой степи, через дорогу от дачных домов, каждое утро охотники стреляют перепёлок

Местные жители неоднократно звонили в полицию и обращались к участковому. Заявления писали по очереди. Но, несмотря на жалобы, охотники продолжают стрелять недалеко от спального района.

- Сотрудники полиции провели проверки, по результатам которых приняли решения в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Опытные охотники отмечают, что в сезон на них часто поступают жалобы.

- Охотиться можно не ближе 200 метров от домов. Никто не рискнет нарушать эту зону. Обычно по утрам штиль, а когда ветра нет, то звуки оружейных выстрелов слышны на расстоянии в километр, - попытался оправдать единомышленников Сергей Никитенко.

Местные жители продолжают жить в страхе и просыпаться каждое утро не по будильнику, а на два часа раньше – под звуки хлопков. Они намерены написать жалобу в прокуратуру. Теперь с просьбой проверить законность охоты не только возле населенного пункта, а вообще, на всей территории степи в радиусе километра.