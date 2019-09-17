Борьба с коррупцией лишила чувства юмора? На Кубани суд признал сатиру на взяточников провокационной

Похоже, борцы с коррупцией несут потери...чувства юмора.

В медийном сообществе разгорается скандал, связанный с запретом творчества авторов известного сатирического журнала «Красная Бурда». Вернее, в опалу попала не вся ироничная палитра издания, а только справочник коррупционера «Как брать взятки, чтобы за это потом не взяли». РКН мотивировал необходимость удаления страницы с публикацией тем, что «в статье размещена информация о способах и порядке дачи и получения взятки должностным лицам». Он был опубликован, как ни парадоксально, в шуточной тематической рубрике на сайте свердловской правительственной газеты («Областная газета» давно и плодотворно сотрудничает с журналом, высмеивая пороки российской действительности). А позже размножен на многочисленных российских сайтах. Однако остракизму «Пособие начинающего коррупционера» подвергли отнюдь не власти Екатеринбурга, которым бы впору обидеться на намеки журналистов. В суд в интересах государства с требованием заблокировать контент подали прокуроры сначала провинциального Хвалынска Саратовской области, а потом и еще менее причастного к происхождению текста Калининского района Краснодарского края.

- Признать информацию, содержащуюся на Интернет-ресурсах (перечислены адреса — авт.) информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, - гласит решение Калининского районного суда Краснодарского края. - Направить настоящее решение суда в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (109074 г. Москва, Китайгородский пр. 7 стр. 2) для включения сайта в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

Сатирический текст был фактически приговорен 21 августа прошлого года, потому что обжаловать решение в краснодарской апелляции было некому.

- Требование Роскомнадзора тоже пришло с опозданием в саратовскую редакцию «Областной газеты». Чтобы сайт не заблокировали, юмористическая статья была удалена. А после этого журналисты пошли в суд, настолько абсурдным им показалось это требование, - рассказала «КП» - Кубань» юрист Центра помощи СМИ Ольга Шацких. - Удалось вернуть рассмотрение апелляции по месту нахождения ответчика, — редакция журнала «Красная Бурда» находится в Екатеринбурге - где суд постановил провести разбирательство заново.

Более того, юристы Центра провели лингвистическую экспертизу «Пособия», которая признала текст юмористическим, и готовы биться за него в суде.

- Представители государственных органов очень серьезны и озабочены важными проблемами. Они борются с коррупцией. Но способы борьбы бывают разными, сатира в том числе, - продолжает Ольга Шацких. - Если ничего не удастся добиться в российских судах, редакция готова продолжить обжаловать этот абсурд в ЕСПЧ.

Надо сказать, что решения уже нескольких российских судов в разных регионах страны, коллектив "Красной Бурды" восприняли со свойственной им иронией.

- Знаете, мы почему-то уверены, что судья осилила только заголовок. Потому что, если бы она дочитала в подзаголовке слово «юмористический» хотя бы до буквы «р» одним нелепым судебным решением в мире стало бы меньше», — заявили в редакции.