Опухоль головного мозга: где в Краснодаре пройти МРТ и компьютерную томографию

За новостями о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, четвертая стадия рака мозга, следит вся страна. Актриса находится в реанимации под чужой фамилией, она впала в опухолевую кому, а ее близкие не комментируют происходящее. Меж тем, появляются неизвестные детали жизни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Перед тем как узнать о болезни, актриса буквально работала на износ по 12 часов в день.

Однако шокирующее известие о недуге одной из самых красивых женщин нашей страны толкнуло ее жителей задуматься о собственном здоровье и образе жизни.

При малейших болях в голове бежать в ближайшую поликлинику и просить врача отправить вас на магнитно-резонансную томографию (МРТ), естественно, не стоит. Может, все, на самом деле, не так и страшно. И неприятные ощущения связаны исключительно с перепадом атмосферного давления, чрезмерно длительным сидением за компьютером или расшалившимися нервами. К тому же ждать самой процедуры, в случае обращения в медучреждение с направлением из поликлиники и полисом ОМС можно несколько месяцев. А дабы попасть на МРТ вне очереди - в частные клиники - придется раскошелиться. Обследование это, кстати сказать, не из дешевых.

- Человек сначала должен прийти на прием к доктору в поликлинику по месту жительства, - объяснили «КП» - Кубань» алгоритм записи на бесплатную процедуру в регистратуре НИИ ККБ№1. – Предоставить врачу историю болезни, сдать определенные анализы. И только после тщательного изучения всех документов принимается решение – отправлять пациента на МРТ или компьютерную томографию (КТ).

Эти две процедуры, по словам медиков, дополняют друг друга, но у них абсолютно разные задачи. МРТ, как правило, проводят для «сканирования» суставов, связок, головного и спинного мозга, «идентификации» у человека рассеянного склероза. С помощью же компьютерной томографии подтверждают или устанавливают точный диагноз пациенту, получают в экстренных случаях данные о состоянии больного при повреждении у него сосудов.

Несмотря на безвредность процедур для здоровья, существует ряд серьезных противопоказаний.

- МРТ категорически нельзя делать людям с металлическими предметами внутри тела, - поясняют врачи. – Это искусственные клапаны сердца, кардиостимуляторы, слуховые аппараты, пирсинг. В процессе процедуры они могут нагреться и негативно воздействовать на окружающие их ткани.

Не возьмут на себя доктора ответственность поместить пациента в камеру и в том случае, если вес больного превышает 120 килограммов – не выдержать может сам стол для МРТ. К условным противопоказаниям относятся клаустрофобия, использование человеком нейростимуляторов. К тем, которые с определенной долей вероятности могут вызвать неблагоприятные последствия - первый триместр беременности и если пациент заявился к докторам пьяным.

Итак, где все-таки, можно обследоваться. Вот подробный путеводитель:

МОЖНО И БЕСПЛАТНО

1. СКАЛ

Пройти МРТ здесь можно по направлению врача из поликлиники по месту жительства и при наличии полиса ОМС. Но очередь на сентябрь к моменту нашего звонка была уже закрыта, а новую на октябрь еще не начинали. Если хотите сделать все сразу, то придется заплатить.

- Стоимость магнитно-резонансной томографии одного из отделов позвоночника - 3635 рубля, - рассказали в контакт центре клиники. - Столько же стоит МРТ головного мозга и компьютерная томография-исследование. Детей обслуживаем только с 10 лет.

Тип томографа: открытый.

Адрес: Краснодар, улица Красных партизан 6/2

Телефон: 8 (861) 222-000-2.

2. НИИ-ККБ №1

Тут также принимают по полису ОМС и направлению от лечащего врача. Время ожидания бесплатной процедуры может составлять 3-4 месяца. На прием надо записываться заранее. Ведь в лечебном учреждении, помимо впервые обращающихся за помощью пациентов, есть и те, кто наблюдается уже несколько лет. Проведение магнитно-резонансной томографии им полагается через определенное количество времени – раз год или в полгода.

Если говорить о платных услугах, то стоимость МРТ одного отдела позвоночника - 1963 рубля, головного мозга – 2042 рубля. Компьютерная томография-исследование – 1935 рублей.

Тип томографа: открытый.

Адрес: Краснодар, улица 1 Мая, 167.

Телефон: 8(861)274-86-32.

3. Детская краевая клиническая больница

Здесь МРТ и компьютерную томографию делают юным кубанцам. Условия приема – направление от лечащего врача и медицинский полис. Записываться надо заранее. Все, в принципе, как у взрослых.

- По платным услугам - стоимость МРТ одного отдела позвоночника – 820 рублей, - рассказали в медучреждении. – Головного мозга – 1 110 рублей. Компьютерная томография – 900 рублей.

Тип томографа: открытый

Адрес: Краснодар, площадь Победы, 1.

Телефон: 8 (861) 265-80-03.