За прививкой от гриппа - в автобус: В Краснодаре мобильные пункты вакцинируют бесплатно

Больница скорой медицинской помощи отправила на улицы Краснодара сразу несколько мобильных прививочных пункта. На время прививочной кампании автомобили скорой помощи украсили яркими призывами - «Здесь можно сделать прививку от гриппа бесплатно. Нужен только паспорт». Мы решили проверить, действительно ли все так просто, отправившись в ближайший для нас сквер имени Жукова.

- Укол делается в ягодицу. Отечественная вакцина «Совигрипп». Неужели боитесь? - встречает нас фельдшер в белоснежном халате.

Тем временем в микроавтобус с символикой выстраивается небольшая очередь.

- Ну вы 37-я, - говорит медик.

Оказывается, почти сорок человек за первые полдня в центре кубанской столицы - это уже результат.

- Это значит, что точно не зря мы сюда приехали. Кого-то уберегли, - смеется еще один член прививочной бригады - медбрат Евгений.

Перед тем как оголить иглу шприца, он спросил о моем самочувствии, измерил артериальное давление и температуру тела.

- Аллергии есть? - строго спросила фельдшер. - На амброзию, вот, сейчас.

Я отрицательно мотнула головой - никаких диагнозов, ограничивающих иммунизацию, пока мне не поставлено.

- А детей тоже здесь прививаете? - интересуюсь.

- Нет, дети строго в поликлиниках после разрешения педиатра, - отвечают медики.

Укола я не почувствовала.

- Да, Женя у нас мастер, - отреагировала фельдшер на мой комплимент медбрату. - Видите, а вы боялись.

Вместе с паспортом - единственным документом, который требуют в мобильном пункте - мне выдали прививочный сертификат. Как своего рода аттестат зрелости иммунитета.