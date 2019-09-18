В Туапсе благоустроили аллею только на муниципальном участке

Местные жители стали жаловаться, что строители заменили плитку не по всей аллее на улице Галины Петровой. Подрядчик объяснил, что они и рады бы это сделать, да не могут. По контракту благоустраивать аллею им разрешили только в границах муниципального участка. Поэтому на прилегающей земле к домам они не имеют права менять плитку.

- В 2019 году начали благоустраивать пешеходную улицу Галины Петровой по нацпроекту «Жилье и городская среда» и госпрограмме «Формирование современной городской среды», - рассказывает и. о. главы Туапсе Максим Кривопалов. – Это пешеходная улица, где первые этажи домов занимают магазины, салоны красоты и т.д. В 2018 году еще до проектирования мы встретились с предпринимателями и жителями домов. Рассказали, что планируем в аллее заменить бордюры, плитку, освещение, скамейки, поставить новые урны и посадить деревья. Объяснили, что с плиткой есть сложность: администрация не сможет ее заменить по госпрограмме, потому что по правилам можно благоустроить участки в муниципальной собственности, а не частной.

ФОТО: Паблик "Мой Туапсе"

По словам Максима Кривопалова, тогда жители согласились помочь. В 2019 году подрядчик начал работать, но стыковка старой и новой плитки возмутила горожан. Поэтому пришлось снова встречаться с предпринимателями и жителями.

- Народ хотел благоустроить всю территорию, предприниматели не отказались заменить плитку возле своих магазинов, - продолжает Максим Кривопалов. – По их словам, это даже поднимет настроение покупателей и улучшит вид торговой точки. Предприниматели решили до 15 сентября заключить соглашения с подрядчиком на замену плитки – 1900 рублей за квадратный метр. Работы планируют завершить в декабре.