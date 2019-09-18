Базель - Краснодар. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября

«Краснодар» выездным матчем с «Базелем» начинает свой путь в розыгрыше Лиги Европы. «Горожане» попали в квартет C, куда помимо швейцарской команды попали испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

«Базель», как и «Краснодар», играл в квалификации Лиги Чемпионов, выбил голландский ПСВ, но уступил в раунде плей-офф ЛАСКу из Австрии. «Быки» прошли «Порту» и не смогли одолеть «Олимпиакос». «Краснодар» и «Базель» - одни из главных претендентов на первую строчку в группе C Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Базель – Краснодар 19 сентября

Букмекеры считают «Базель» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,2, на ничью – 3,65, на победу « Краснодара» - 3,35.

Обе команды в неплохой форме – «Краснодар» много забивает и лидирует в домашнем чемпионате, восстановились Сулейманов и Мартынович, наверняка рвется в бой новичок Мануэл Фернандеш. «Базель» после поражения от ЛАСКа одержал четыре победы подряд – прошел два этапа Кубка Швейцарии и занимает первую строчку в чемпионате.

Можно предположить, что в игре Базель – Краснодар будет забито много голов.

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,67)

История встреч

Матч «Базель» - «Краснодар» станет первым в истории соперников. «Быки» никогда ранее не играли с командами из Швейцарии. «Базель» провел против российских команд 13 матчей, одержав шесть побед при двух ничьих и пяти поражениях.

Факты о матче Базель – Краснодар

В период с сезона 2009/10 по сезон 2016/17 «Базель» восемь раз подряд становился чемпионом Швейцарии, но в последние два года уступал в борьбе за золото «Янг Бойз».

Дебютировав в клубных турнирах УЕФА в Лиге Европы-2014/15, «Краснодар» с тех пор неизменно участвует в турнире. Лишь однажды, в сезоне 2017/18, «быки» не сумели выйти в групповой этап.