2019-09-18T13:48:41+03:00
Происшествия

Происхождение страшной находки людских останков в районе торгового центра в Адыгее выясняют следователи

Есть версия, что грунт с черепами и костями людей - захоронение времен войны [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Сейчас правоохранители выясняют происхождение находки.Сейчас правоохранители выясняют происхождение находки.
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Расследованием происхождения грунта вперемешку с человеческими костями и черепами занялся Следком Адыгеи. Сейчас они готовят официальное заявление по этому поводу.

Как известно, на место страшной находки выезжала полиция республики. Позже все материалы проверки они передали в следственное управление.

- На черепах нет следов насильственной смерти. Грубо говоря, не похоже, что это захоронение криминального характера, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. Однако проверить, легально ли был продан и вывезен грунт с останками, к примеру, с кладбища, все равно необходимо.

Напомним, человеческие кости и черепа не менее 20-ти людей нашел житель частного дома в районе Новой Адыгеи. Он заказал несколько машин с грунтом, чтобы отсыпать участок дороги у себя в домовладении. Когда мужчина начал ровнять землю, то был шокирован неожиданной находкой и снял ее на видео.

Кости и черепа нашли под Краснодаром.

- Вот ботинок рядом с черепом, вот - сапог, похоже, военные в этой земле лежали, - комментирует он за кадром. - Там еще около 20-30 таких костей и черепов.

Есть информация, что землю мужчине привезли с улицы Бабушкина и Котовского в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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