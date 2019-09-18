Происхождение страшной находки людских останков в районе торгового центра в Адыгее выясняют следователи
Расследованием происхождения грунта вперемешку с человеческими костями и черепами занялся Следком Адыгеи. Сейчас они готовят официальное заявление по этому поводу.
Как известно, на место страшной находки выезжала полиция республики. Позже все материалы проверки они передали в следственное управление.
- На черепах нет следов насильственной смерти. Грубо говоря, не похоже, что это захоронение криминального характера, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. Однако проверить, легально ли был продан и вывезен грунт с останками, к примеру, с кладбища, все равно необходимо.
Напомним, человеческие кости и черепа не менее 20-ти людей нашел житель частного дома в районе Новой Адыгеи. Он заказал несколько машин с грунтом, чтобы отсыпать участок дороги у себя в домовладении. Когда мужчина начал ровнять землю, то был шокирован неожиданной находкой и снял ее на видео.
Кости и черепа нашли под Краснодаром.
- Вот ботинок рядом с черепом, вот - сапог, похоже, военные в этой земле лежали, - комментирует он за кадром. - Там еще около 20-30 таких костей и черепов.
Есть информация, что землю мужчине привезли с улицы Бабушкина и Котовского в Краснодаре.
ИСТОЧНИК KP.RU