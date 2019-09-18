Василий Лановой спел на набережной Геленджика

85-летний актер Василий Лановой приехал в Геленджик специально, чтобы открыть монумент и мемориальную доску на "Аллее Героев". Визит всеми любимого красавца, народного артиста СССР вместе с женой и прославленной актрисой Ириной Купченко, вызвал ажиотаж среди туристов и местного населения.

- Никого из звезд эстрады так не встречали в Геленджике, как Ланового, - пишут в соцсетях почитатели его таланта.

Василий Семенович не разочаровал поклонников и, несмотря на преклонный возраст, спел песню из фильма "Офицеры", которая теперь ассоциируется исключительно с ним.

- Пел вживую и очень музыкально. Вот, что значит, настоящий талант, - оценили геленжичане.

Надо сказать, здоровье обворожительного Вронского из "Анны Карениной" и балагура Курагина из "Войны и мира" в этом году заставило поволноваться. В марте Василий Лановой был госпитализирован в одну из столичных клиник. Актер жаловался на плохое самочувствие. Однако позднее сам Василий Семенович заявил, что поводов для беспокойства нет. Он проходил плановый осмотр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732765" frameborder="0"></iframe> Василий Лановой исполняет песню из фильма "Офицеры" на набережной Геленджика.

Тем не менее, в конце февраля в Театре имени Вахтангова из-за внезапно ухудшившегося самочувствия спектакль "Посвящение Еве", где занят 85-летний актер, отменили. Пришедшим зрителям взамен предложили творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие из них предпочли сдать билеты. Второй спектакль показали в сокращенном варианте без участия звезды театра и кино.

Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль - революционера Павла Корчагина, которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из "Алых парусов" - символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Будем надеяться, что морской воздух Геленджика добавит Василию Лановому жизненной энергии.