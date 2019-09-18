Василий Лановой спел на набережной Геленджика
85-летний актер Василий Лановой приехал в Геленджик специально, чтобы открыть монумент и мемориальную доску на "Аллее Героев". Визит всеми любимого красавца, народного артиста СССР вместе с женой и прославленной актрисой Ириной Купченко, вызвал ажиотаж среди туристов и местного населения.
- Никого из звезд эстрады так не встречали в Геленджике, как Ланового, - пишут в соцсетях почитатели его таланта.
Василий Семенович не разочаровал поклонников и, несмотря на преклонный возраст, спел песню из фильма "Офицеры", которая теперь ассоциируется исключительно с ним.
- Пел вживую и очень музыкально. Вот, что значит, настоящий талант, - оценили геленжичане.
Надо сказать, здоровье обворожительного Вронского из "Анны Карениной" и балагура Курагина из "Войны и мира" в этом году заставило поволноваться. В марте Василий Лановой был госпитализирован в одну из столичных клиник. Актер жаловался на плохое самочувствие. Однако позднее сам Василий Семенович заявил, что поводов для беспокойства нет. Он проходил плановый осмотр.
Василий Лановой исполняет песню из фильма "Офицеры" на набережной Геленджика.
Тем не менее, в конце февраля в Театре имени Вахтангова из-за внезапно ухудшившегося самочувствия спектакль "Посвящение Еве", где занят 85-летний актер, отменили. Пришедшим зрителям взамен предложили творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие из них предпочли сдать билеты. Второй спектакль показали в сокращенном варианте без участия звезды театра и кино.
Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль - революционера Павла Корчагина, которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из "Алых парусов" - символ романтики и любви, которая может творить чудеса.
Будем надеяться, что морской воздух Геленджика добавит Василию Лановому жизненной энергии.
ИСТОЧНИК KP.RU