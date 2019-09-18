Тихорецкий район. История, достижения, планы

Торжественные мероприятия и веселые гулянья, написание книг о родной земле, празднование юбилейных дней станиц и круглых дат образования ключевых предприятий муниципалитета знаменуют весь период.

Тихорецкая земля - это гостеприимный и щедрый уголок Кубани, которым дорожат и гордятся его жители. Он славится не только своими достижениями и красотой природы. Главное богатство составляют люди - талантливые, скромные, неутомимые труженики, чьим трудом и стараниями создается все самое лучшее и самое доброе.

Искренняя, бескорыстная любовь к родному краю, мудрость и великодушие людей всех национальностей, дружно соседствующих на территории района, трудолюбие и стойкий характер - благодаря этому живет и будет жить Тихорецкая земля.

К юбилейной дате район подошел с достойными результатами, ежегодно занимая ведущие места в региональных рейтингах и конкурсах. Муниципалитет неоднократно входил в число лидеров по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснодарского края - за 2013-2014, 2017 годы - первое место, 2016 год - второе место. Таких результатов в последние годы нет ни у одного из муниципальных районов края. В 2018 году Тихорецкий район стал первым в конкурсе лучших организаций сферы бытовых услуг Кубани в специальной номинации «Лучший муниципальный район Краснодарского края по обеспечению бытовыми услугами».

Еремизино-Борисовское, Парковское, Тихорецкое городские поселения муниципального образования Тихорецкий район по итогам работы в краевом смотре-конкурсе на звание лучшего поселения Краснодарского края традиционно занимают призовые места. Не стал исключением 2018-й. Главы поселений получили весной этого года награды из рук руководителя региона Вениамина Кондратьева и спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко. В 2012 году Тихорецк стал «серебряным» городом России, заняв второе место в федеральном конкурсе.

С каждым годом в облике Тихорецкой земли появляется все больше добрых перемен: преображаются станицы, хутора и поселки, растут этажи новых зданий, строятся спортивные площадки, ремонтируются лечебные учреждения, благоустраиваются парки и скверы, приводятся в порядок дороги, создается комфортная городская среда. Благодаря усилиям муниципальных служб, коллективов предприятий и организаций Тихорецкий район радует красотой и чистотой.

- Социальное благополучие населения, высокоэффективное сельскохозяйственное и промышленное производство, качественное образование и здравоохранение, уютные и благоустроенные населенные пункты - вот наиболее важные приоритеты нашей деятельности, - подчеркивает глава района Анатолий Перепелин. - Сегодня мы с радостью приветствуем всех, кто готов к совместному сотрудничеству на благо Тихорецкого района, всех, кто желает строить с нами добрые и деловые отношения.

Грамотная экономика - залог стабильности

Тихорецкий район - динамично развивающаяся территория, где удачно сочетаются современный подход к управлению, уважение к культуре и традициям предков, развиваются сельское хозяйство и промышленность.

Сильная экономика - основа для роста благосостояния жителей. Валовой районный продукт по итогам 2018 года превысил 32 миллиарда рублей. Объем платежей в консолидированный бюджет края составил 3 миллиарда 163 миллиона рублей. На территории района реализуются 12 инвестиционных соглашений на сумму 15 миллиардов рублей. И в текущем году динамика развития экономики муниципалитета положительная. Все это лучшим образом сказывается на уровне жизни граждан.

Приоритетные отрасли экономики - промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт. Промышленное производство в районе представлено предприятиями обрабатывающих производств. Ведущим направлением в обработке является пищевое производство. На территории производятся мясные консервы для детского питания, твердые сыры, мясо, мясные полуфабрикаты и субпродукты, колбасные изделия, молочные продукты, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, мука, пиво, безалкогольные напитки. Кроме того, промышленность района представлена таким крупным предприятием, как ОАО «Машиностроительный завод им. В. В. Воровского», основное направление деятельности которого железнодорожное машиностроение. В сентябре машзавод тоже отметит свой юбилей. История предприятия неразрывно переплетена с судьбой города и района. Многие поколения тихоречан связали свою жизнь с заводом. За 120 лет паровозоремонтные мастерские выросли в современное предприятие. Праздновать юбилейную дату заводчане будут вместе со всем районом на главной площади Победы имени маршала Г. К. Жукова 28 сентября.

Традиционно муниципалитет участвует в Сочинском инвестиционном форуме, итогом которого становятся подписанные, а затем реализуемые на территории Тихорецкого района соглашения. Все соглашения находятся на индивидуальном сопровождении и активно продвигаются к воплощению. Один из самых крупных - проект по строительству тепличного комплекса. Его общая площадь - 60 га теплиц, практический результат проекта - создание 960 рабочих мест. Приоритетными являются такие инвестпроекты, как строительство свинокомплекса на 12 тыс. голов (инвестор - ЗАО «им. С. М. Кирова»), строительство птицефермы, с кормоцехом и цехом по убою птицы (инвестор - ООО «Золотая нива»), строительство элеватора в ст. Краснооктябрьской (инвестор - ИП Лоцманов Николай Константинович).

В прошлом году в районе реализован крупный инвестиционный проект завода детских мясных консервов «Тихорецкий» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ» - «Модернизация производственных мощностей (улучшение контроля качества продукции)», общий объем инвестиций составил 320 млн рублей.

Наибольший инвестиционный вклад на протяжении последних лет вносят такие предприятия, как ЗАО "Заря", АО "Родник", ООО "Агросоюз", АО "Сахарный комбинат "Тихорецкий», ООО "Тихорецкий пивоваренный завод", ООО "Кубаньагро-Фаста", ТРУМН АО "Черноморские магистральные нефтепроводы", ЗАО "Завод детских мясных консервов "Тихорецкий".

В результате высокой инвестиционной активности в прошлом году на территории района создано более 170 новых рабочих мест, из них большая часть - в потребительской сфере и перерабатывающей промышленности.

Сельским хозяйством занимаются крупные и малые предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. На территории района выращиваются зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечник, сахарная свекла, овощи и фрукты.

В этом году валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур составил почти 455 тысяч тонн (454,9), что на тридцать две с половиной тысячи тонн выше прошлого года. Максимальных результатов добились предприятия «Заря», «Родник», Кубаньагро-фаста, «Интеграл-Агро». Весомую прибавку в каравай района внесли крестьянско-фермерские хозяйства.

Плодородные земли, живописная природа, богатейшие земледельческие традиции и прекрасные люди создают все предпосылки для стабильного развития муниципального образования Тихорецкий район.

Топ-10 событий 2019 года

- Строительство спортивного зала в станице Краснооктябрьской.

- Открытие новой многофункциональной площадки в станице Юго-Северной, открытие после ремонта спортивного зала в гимназии №6.

- 45 выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении».

- 8 стобалльных результатов тихорецких выпускников на ЕГЭ, Марк Гончаров получил 100 баллов сразу по двум предметам - математике и физике.

- По результатам ЕГЭ 2019 года выпускники Тихорецкого района занимают 1-е место на Кубани по обязательным предметам: математике и русскому языку (по сумме среднего балла по каждому предмету).

- Открытие «Точек роста» в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

- Еремизино-Борисовское, Парковское и Тихорецкое городские поселения по результатам 2018 года стали победителями и призерами конкурса на звание лучшего в Краснодарском крае.

- Благоустройство дворовых и общественных территорий по программе «Комфортная городская среда» в станице Архангельской и городе Тихорецке.

- Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур составил почти 455 тысяч тонн (454,9), что на 32,5 тысячи тонн более прошлого года.

- Открытие новых памятников: Железнодорожнику - в Тихорецке (август) и Пограничникам всех поколений - в станице Юго-Северной (сентябрь).

Ставка - на спорт

Тихорецкий район вот уже на протяжении нескольких лет сохраняет за собой имидж спортивного центра. Истоки высоких достижений спортсменов - в развитии массового физкультурного движения. А это невозможно без современной спортивной инфраструктуры. Благодаря оказываемой поддержке со стороны администрации Краснодарского края в лице губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и депутатского корпуса Законодательного собрания Кубани в районе строятся и ремонтируются важные социальные объекты на условиях софинансирования с краевым бюджетом.

В 2019 году в Тихорецком районе произошло несколько знаковых событий, связанных с развитием спортивной инфраструктуры. В январе открылся после реконструкции спортивный зал в городской гимназии №6, в мае в станице Юго-Северной - многофункциональная спортивная площадка.

Сентябрь ознаменовался открытием построенного спортивного зала в станице Краснооктябрьской. Это знаковое событие не только для поселения, но и для всего района. За последние годы в муниципалитете отремонтировали не один школьный спортзал, но именно строительство стало возможно впервые за много лет. Здание школы построено в 1936 году, вторая половина - в 1972-м. Проектом не был предусмотрен спортзал, занятия физической культурой проводились в рекреациях, в школьном дворе. Теперь место для занятий спортом появилось, что наверняка станет импульсом для местных ребят, чтобы заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни и покорять спортивные вершины.

Будет жить малая родина!

2019 год юбилейный не только для Тихорецкого района, но и для Тихорецка (145 лет), станиц Фастовецкой (190 лет) и Алексеевской (110 лет). К этим датам населенные пункты преображаются. В Тихорецке в рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» реконструируют часть центральной улицы - Октябрьской, до конца года преобразится еще один участок. Весной стартовал инициированный депутатским корпусом проект «Чистый город», в рамках которого для уборки территории на улицы районного центра вышли трудовые бригады в составе работников предприятий, молодежи, депутатов, активистов - всех, кому не безразличен внешний вид родного города.

В Фастовецкой уютным и современным стал центр станицы, где 14 сентября душевно отпраздновали юбилей. Здесь появились зоны для отдыха, вымощенные плиткой территории, арт-объекты. Старожилы-станичники говорят: наша Фастовецкая меняется, а нам от этого радостно. Потому что благодаря таким преображениям здесь хочет оставаться молодежь, а значит, будет жить наша малая родина!

Будет жить малая родина и благодаря памяти, которую бережно хранят тихоречане. В августе на Привокзальной площади города открылся мемориал ветерану-железнодорожнику, который освещает путь «жемчужине Кубани» - Паровозу СО 17-12. Дополняет архитектурный ансамбль новое освещение. А в вечернее время ежечасно работает акустическое сопровождение. Паровоз «гудит» и звучит песня «На Тихорецкую состав отправится».

В сентябре в станице Юго-Северной при содействии местного предприятия «Родник» и лично Героя Труда Кубани Николая Тимошенко установили стелу «Пограничникам всех поколений». В Алексеевской около станичного мемориала установили светодиодную звезду, которая горит в ночное время суток. Все эти события приурочили к приближающемуся 75-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

История Тихорецкого района вписана золотыми буквами в летопись Кубани. Много времени прошло с момента образования казаками первых поселений, сменилось несколько поколений и эпох. Вместе со всей страной Тихорецкая земля пережила и революцию 1917 года, и Первую мировую, и Гражданскую войны, Великую Отечественную войну, тяжелый период девяностых годов.

Сегодня район активно включился в решение масштабных задач по реализации национальных проектов. Предстоит большая работа по улучшению демографии, развитию здравоохранения, образования, экономики. И есть уверенность, что она будет выполнена!