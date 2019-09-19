2019-09-19T09:51:23+03:00
Общество

«Дома у меня только один парусник»: чемпион мира по судомоделированию раздарил все свои работы

60-летний Александр Сивенцев из Новороссийска тратит на создание одной модели 3,5 года
Андрей ГОРЕЛОВ
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Александр Сивенцев готовится к еще одному чемпионату мира с моделью ледоколв "Кристоф де Маржери"\ФОТО: ГМУ им. Ф.Ф. УшаковаАлександр Сивенцев готовится к еще одному чемпионату мира с моделью ледоколв "Кристоф де Маржери"\ФОТО: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова
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Александр Сивенцев окончил Одесский институт инженеров морского флота и почти всю жизнь проработал на судоремонтном заводе в Новороссийске. А в свободное время мастерил корабли, правда, ненастоящие. Начал заниматься моделированием в 10 лет, когда записался на кружок в Доме Пионеров в родном городе Можга республики Удмуртия. Но на соревнования впервые отправил модель корабля лишь в 2014 году. Тогда работа Александра Сивенцева получила первое место на Чемпионате мира по судомоделированию в Болгарии.

Сейчас ему 60 лет и мастер продолжает творить.

- Я делаю модели только современных гражданских судов, - рассказывает Александр Сивенцев. – На судоремонтном заводе в Новороссийске работал инженером-кораблестроителем, а потом стал начальником цеха. Чего только не строил или не ремонтировал: танкеры, газовозы, теплоходы и т.д. Поэтому я влюблен в современные корабли. Опыт помогает мне в хобби, ведь приходится внимательно изучать чертежи судна и фотографии, чтобы сделать стопроцентную копию. На соревнованиях даже есть такой критерий оценки – соответствие чертежам. Судьи оценивают качество окраски, насыщенность элементов и общее впечатление. За все дают оценку до 100 баллов.

Модель корабля "Федор Тихонов"\ФОТО: НАВИГА – организатор международных соревнований по судомоделированию

Модель корабля "Федор Тихонов"\ФОТО: НАВИГА – организатор международных соревнований по судомоделированию

Александр Сивенцев с 2014 по 2016 годы стал три раза чемпионом мира по судомоделированию. В 2017 победил на чемпионате Европы, в 2018 году стал лучшим в России.

- Модель научно-исследовательского судна «Вячеслав Тихонов» я делал 3,5 года, - рассказывает Александр Сивенцев. – С ним я победил в 2014 году. Параллельно делал другой проект – модель универсального судна для обслуживания буровых установок «Rem Gambler», с ним я победил в 2015 и 2016 на чемпионате мира, затем и Европы. Первенство страны выиграл с моделью берегового учебно-тренировочного центра ГМУ, где студентов учат, как действовать при аварии на корабле. Сейчас работаю над другой моделью, хочу сделать ее в разрезе, чтобы показать не только внешнюю часть, но и внутреннюю до мельчайших деталей. Это будет модель ледокола «Кристоф де Маржери», вокруг корабля планирую сделать арктические льды, чтобы показать судно в действии, такого в мире еще никто не делал.

По словам кораблестроителя, корпус моделей он делает из паяной латуни, иногда применяет пластик, но он для мелких деталей не подходит – с ним трудно работать. Окрашивает модели акриловыми красками. Материалы достает в специализированных магазинах.

Модель корабля "Рем гамлер"\ФОТО: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова

Модель корабля "Рем гамлер"\ФОТО: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова

Чтобы сделать модель, еще нужно раздобыть подробные чертежи судна, это самое сложное.

- У меня много знакомых моряков и связей в морских учебных заведениях, которые помогают найти чертежи, - продолжает Александр Сивенцев. – Часто я звоню команде корабля, модель которого хочу сделать, и прошу прислать мне фотографии судна. Например, для создания модели ледокола «Кристоф де Маржери» я пригласил капитана судна на встречу в Новороссийске. Он, оказывается, живет в Краснодаре.

Александр Сивенцев сейчас работает руководителем судомодельной мастерской в морском университете. Реставрирует модели кораблей вуза и делает новые для экспозиции.

- Мне 60 лет, у меня много планов на модели, на все жизни не хватит, - продолжает кораблестроитель. – Многие думают, что у меня дома все заставлено кораблями, но нет. У меня есть только небольшой парусник, остальные работы я раздал в музеи, выставки, некоторые продал или подарил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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