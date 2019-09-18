В Адыгее строители нашли человеческие скелеты

В ауле Тахтамукай в районе торгового центра «Мега» строители равняли земельный участок. Когда из грузовика высыпали грунт, заметили крупные фрагменты. Раскопав несколько частей, поняли – это человеческие останки.

- Здесь и черепа и кости скелета, - сообщили в полицию мужчины.

Правоохранители и эксперты были на месте в течение часа.

- При разравнивании земельного участка строители обнаружили скелетированные фрагменты неустановленных людей. В ходе осмотра места происшествия специалисты нашли и изъяли два черепа и не менее десяти различных фрагментов скелетированных останков, - сообщили «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Адыгея.

Выяснилось, что землю для подсыпки участка строители привезли из Краснодара.

- Грунт с костными останками доставили в аул Тахтамукай со строительной площадки Краснодара. Там специалисты также нашли многочисленные костные фрагменты. По данным экспертов, скелеты относятся к многолетнему захоронению, - рассказал «КП» - Кубань» помощник руководителя СУ СК по Республике Адыгея Руслан Сетов.

По уточненным данным, грунт взяли с земельного участка в районе пересечения улиц Бабушкина и Котовского, как раз с территории, на котором когда-то располагалось Еврейское кладбище. Сейчас же там строится бизнес-центр.

Судебно-медицинский эксперт исследовал скелетированные костные останки и предположил, что давность их захоронения составляет более 50 лет. Для установления точной информации назначена судебная экспертиза.