Где хранить сбережения и взять деньги под маленький процент

Банки сегодня стали практически основой экономической жизни людей: они выпускают дебетовые и кредитные карты, выдают кредиты, хранят деньги, продают валюту. Едва ли какой человек может похвастаться, что ни с одним банком он не имеет никаких отношений.

Вместе с этим удобством пришли и сложности. Например, банки диктуют процентные ставки по вкладам, по кредитам, решают, сможешь ли ты взять ипотеку или нет. Не всем такое положение вещей нравится.

Какие альтернативы?

Человеческий ум славен своей изворотливостью. Как говорится, было бы желание. Сейчас придумано несколько вариантов того, как сохранить и приумножить свои деньги без обращения в банк.

1.Кредитные потребительские кооперативы

Это подобие касс взаимопомощи. Люди объединяют свои капиталы и помогают друг другу. Это могут быть сообщества по профессии, по увлечениям. Люди могут быть коллегами или соседям.

Главный смысл в создании общих средств. Их можно инвестировать и потом получать прибыль, можно одалживать под проценты.

Например, фермеры могут создать сельскохозяйственный КПК и брать в нем займы на посевную.

Чтобы зарегистрировать кооператив, нужно хотя бы 15 человек или 5 юридических лиц. Собравшись, члены кооператива сами решают, под какой процент они будут привлекать деньги, под какой – раздавать займы. Также необходимо решить, какой будет размер минимального пая – доли, которую вносят участники.

Довольно простая и понятная схема. Только нужно помнить, что деньги КПК не входят в государственную систему страхования вкладов. Пайщики должны самостоятельно следить за финансовым состоянием кооператива.

2. Микрофинансовые организации

Такие типы компаний не нуждаются в представлении. Про них знает каждый, там можно занять небольшие суммы. Кредит предполагает как залог, так и его отсутствие.

С 2017 года МФО стали разделять на: микрофинансовые и микрокредитные компании. С последними все более-менее понятно. Сейчас их по стране 1955 штук и количество сокращается, так как Банк России постоянно находит в их работе нарушения и лишает лицензий. Они дают людям в долг под большие проценты, которые потом довольно сложно отдать.

Микрофинансовые конторы, они могут не только давать деньги в долг, но и принимать вклады. Условием является минимальная сумма – 1,5 миллиона рублей. Но и доход по ней выше – до 19%. Микрофинансовые организации, как правило, являются дочками банков, их капитал жестко контролируют на предмет доходов и расходов. Минимальный срок вклада – шесть месяцев.

3.Потребительское общество

Это добровольное объединение граждан, которые занимаются инвестированием. Каким? Давайте разберемся на примере потребительского общества «Потребительское Общество Национального Развития». Они инвестируют в реальный сектор экономики, минуя различных финансовых посредников. Это позволяет сократить издержки и повысить доходность от вложений.

Минимальная процентная ставка 13,8%, но можно увеличить до 18,5%. Деньги, которые вкладывает человек, идут на инвестиции тех или иных компаний или недвижимости. В случае с «Потребительским Обществом Национального Развития» инвестиции идут в крупных поставщиков овощей, фруктов и сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской области, финансирование в московские кооперативные рынки, хозяйства по выращиванию грибов в Липецкой области, на развитие сети магазинов мясомолочной продукции в партнерстве с мастерской натуральных продуктов «Подворье».

Все проекты «Потребительского Общества Национального Развития» реальны и его члены имеют возможность пользоваться их благами: покупать фермерские продукты (молоко, сыр, творог, мясо) со скидкой, отдыхать по привлекательной стоимости размещения, получать проценты по сбережениям, что, безусловно, является достойной прибавкой к ежемесячному доходу и пенсии. Продолжает реализовываться большое количество планов по развитию и созданию новых дающих большую прибыль проектов потребительской кооперации, при которой нет посредников в виде банков и вся прибыль распределяется между пайщиками.

В отличие от первых двух вариантов, Потребительское общество не делает деньги из воздуха, все активы реальны и развивают реальный сектор экономики.