Что ждет бизнес после отмены ЕНВД

С 1 января 2021 года планируется отменить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), обеспечив переход предпринимателей на иные режимы налогообложения. Основная причина указанных изменений – борьба с уклонением от уплаты налогов, вывод предприятий из тени и увеличение доходов бюджета.

Под отмену ЕНВД подпадают микро- и малые предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующие социально значимые товары и услуги: небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники, кафе и рестораны, гостиницы, бытовые услуги и пр.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика, в результате отмены ЕНВД перед бизнесом встанет выбор: сменить режим налогообложения, перейти в категорию самозанятых, закрыть предприятие и выйти на биржу труда или уйти в тень.

Последствия такой отмены будут губительными: около 1,1 млн. предприятий, находящихся на ЕНВД могут закрыться, в результате чего 1,7 млн. чел. станут безработными.

Столичный опыт

Флагманом среди регионов стала Москва, на которой и протестировали новую систему налогообложения. Начиная с 2012 года, после отмены ЕНВД все столичные предприятия и ИП были вынуждены перейти на иные формы налогообложения. В результате бюджет действительно получил дополнительные средства в объеме 2,5 млрд. рублей (0,18% от всех налоговых поступлений и 5,9% от всех уплаченных налогов предприятиями на спец. режимах; без учета инфляции), однако, каждое второй предприятие (ИП), применявшее ЕНВД, после его отмены, было ликвидировано.

Все предприятия Москвы перешли на новую систему налогообложения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При отмене ЕНВД Минфин ожидает прирост налоговых отчислений в бюджет 51 млрд. рублей (а это 3,2% от всех налогов, уплаченных предприятиями). Но опыт Москвы подтверждает не реалистичность таких ожиданий. Ведь подобный прирост возможен лишь в субъектах со среднеевропейским уровнем рентабельности предприятий и доходов населения. А в нашей стране, кроме Москвы, таких регионов не существует.

Новая система на примере кубанского магазина

Чтобы понять, с чем придется столкнуться предпринимателям после отмены ЕНВД, на примере конкретного розничного магазина одной из станиц Краснодарского края проведем сравнительный расчет работы по двум налоговым режимам.

Торговым точкам будет непросто работать по новой системе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торговая точка занимается реализацией продуктов питания;

Площадь магазина – 60 кв. м.;

Оборот торговой выручки - 750 000 рублей в месяц;

Средний уровень торговой наценки – 22 %;

Доход - 135 000 рублей в месяц.

Сравнительный расчет работы магазина по двум налоговым режимам.

Расчеты убедительно доказывают, что станичному магазину предстоит искать иные пути, чтобы удержаться на плаву. Но с большей вероятностью можно предположить, что его хозяину придется либо закрыть ИП и пополнить ряды безработных, либо уйти в тень.

Бизнес омбудсмен против резкого перехода

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Краснодарского края Игорь Якимчик считает губительным для бизнеса отмену ЕНВД с будущего года. Об этом он заявил на прошедшем совещании, которое провел уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Участие в нем приняли все 85 регионов Российской Федерации. И все региональные уполномоченные единодушно заявили, что отмена ЕНВД станет для малого бизнеса тяжелым ударом и приведет к уходу в тень или закрытию сотен тысяч предприятий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

- Отмена ЕНВД противоречит целям национального проекта «Малый и средний бизнес», рассчитанного на период до 2024 года. Помимо роста налоговой нагрузки, который последует за отменой ЕНВД, на малый бизнес значительным бременем ложатся расходы на обязательную маркировку товаров. С учетом этого предложено сохранить действие режима ЕНВД до 2024 года, синхронизировав это с нацпроектом. А за этот период необходимо разработать удобную для всех систему налогообложения, - отметил Игорь Якимчик.

Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Кубани, режим ЕНВД исторически был разработан как временная мера поддержки предпринимательства до момента установления устойчивой высокой экономической динамики и повышения рентабельности бизнеса и доходов населения. Однако в настоящее время наблюдается ограниченная экономическая динамика и стагнациия доходов населения, а значит и невысокие темпы развития малого бизнеса.

Поэтому наиболее целесообразным будет решение поэтапно перейти к новой системе упрощенных режимов налогообложения малого бизнеса, предусматривающей принцип «одна категория бизнеса – один упрощенный режим налогообложения», установив переходный период с продлением ЕНВД до 2024 года.

Участники совещания разработали ряд предложений, целью которых является максимально сгладить последствия резкого перехода на новую систему налогообложения. Так, институт уполномоченных предлагает для индивидуальных предпринимателей ввести режим патентной системы налогообложения с возможностью зачитывать часть уплачиваемых страховых взносов, расширением разрешенных видов деятельности, увеличением пределов ограничений по торговой площади, обороту и определением базовых параметров налогообложения на уровне местных властей. Для организаций уполномоченные предлагают упрощенную систему налогообложения с возможностью установления льгот на уровне местных властей, с пониженными ставками. Одновременно необходимо расширять практику применения торгового сбора с возможностью его зачета в уплачиваемом налоге на упрощенную систему налогообложения (УСН).

Участники совещания также отметили обеспокоенность планами по запрету применения ЕНВД при реализации товаров, подлежащих маркировке, учитывая, что реализацией указанных товаров занимается значительное количество субъектов микробизнеса. В предложениях они указали на необходимость пересмотреть категории видов деятельности, попадающие под данный запрет.

На совещании также было отмечено, что доходы от всех упрощенных режимов налогообложения должны поступать в местные бюджеты, что станет отличной мотивацией для местных властей к созданию привлекательных условий для развития малого бизнеса.

Все эти предложения, выдвинутые на совещании, будут проработаны институтом уполномоченных. После чего их направят в адрес Правительства Российской Федерации и представят их на декабрьском заседании Государственного совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство».