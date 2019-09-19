В Черном море с воздуха считают дельфинов

40 лет в нашей стране не считали дельфинов. Последний раз это делали в начале 80-ых годов. А сейчас, когда популяция этих млекопитающих начала заметно снижаться, ученые решили провести их мониторинг.

- Этот проект стартует впервые в России, - сообщили сайту «КП»-Кубань» организатор полётов Международный экологический фонд «Чистые моря». – Но наша задача сделать его долгосрочным и ежегодным.

Самолет готов к старту. Фото: Валерия СКУРЫДИНА

Следить за дельфинам будут с борта отечественного самолёта-амфибии Ла-8. За штурвалом - лётчик -космонавт, герой России Валерий Токарев.

- У самолёта и дельфинов один дух. Они представляют две стихии – воздух и вода, без которых человек жить не может. Самолёт - творение рук человека, а дельфин - очень красивый представитель океана и творение природы. Но оба они сейчас вынуждены выживать. Малой авиации нелегко приходится в современных реалиях и дельфинам тоже. Поэтому глубоко символично, что именно Ла-8 участвует в программе по изучению и сохранению морских млекопитающих «Полёты с дельфинами» - поделился своими размышлениями Валерий Токарев перед стартом проекта «Полёты с дельфинами»

Команда ученых. Фото: Валерия СКУРЫДИНА

Старт был назначен на 16 сентября, но из-за сильного ветра полеты пришлось отложить на несколько дней. И только когда погода наладилась, Ла-8 поднялся в воздух.

- Мы будем работать пять дней, - рассказала "КП"-Кубань" научный сотрудник института Проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) Ольга Шпак. – За время нашей экспедиции облетим около 5 тысяч километров над Кавказским побережьем Чёрного моря. С воздуха будем высматривать дельфинов, а все встречи с ними фиксировать в специальной программе. Полученные данные проанализируют и объединят с данными учетов в других странах, что позволит определить численность животных в акватории Чёрного моря.

Сами полеты - это часть международного проекта по мониторингу всего Чёрного моря.

- Дельфины – индикаторы Чёрного моря и отражают все изменения, которые здесь происходят. При этом мы очень мало про них знаем, фактически обращаем внимание лишь когда животные подходят близко к берегу или, увы, выбрасываются, - продолжает научный руководитель проекта по изучению и сохранению млекопитающих Чёрного моря Дмитрий Глазов. - За последние годы очень сильно менялось море, появлялись чужеродные «вселенцы», такие как мнемиопсис, пелингас и другие, всё это тем или иным образом оказывало влияние и на млекопитающих.

С помощью этого прибора ученые определяют расстояние от самолета до дельфина. Фото: Валерия СКУРЫДИНА

Летать над морем ученые будут до 26 сентября, а полученные результаты приблизят их еще на один шаг к глобальной цели проекта – сохранить среду обитания и жизнь краснокнижным и уязвимым морским обитателям.

Кстати, второй пилот самолёта научной экспедиции - Андрей Иванов. Он еще известен как авиатор с медведем. Медведь по кличке Мансур живет на аэродроме и дружит с летчиками! Косолапый потерял маму, его нашли голодного и исхудавшего пилоты и приютили. Так как в заповедник юного Мансура не приняли.