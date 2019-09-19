Перепутала время года: в Краснодаре в сентябре зацвела вишня

Дерево вишни расцвело в краснодарском поселке Северном на улице Вячеслава Ткачева. Местные, когда увидели на нем белые цветы, тут де стали фотографировать ветки. Ведь обычно вишня цветет в мае, а тут – в сентябре выпустило цветы.

Фото: Ольга ДАВИДЕНКО

- Цветет не все дерево, а лишь несколько веток, - рассказала сайту «КП»-Кубань» жительница поселка Северный Ольга Давиденко. – Мы гуляли с сыном, и я увидели эту вишню! Ничего себе! Слышала, что кто-то говорил, если дерево цветет позже обычного, то оно погибнет.

А вот у биологов на этот счет другое мнение.

Часы показывают сентябрь, а не май! И вдруг вишня зацвела. Фото: Ольга ДАВИДЕНКО

- Цветущая вишня перепутала времена года, - говорит руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович. – Такое бывает, когда стоит засушливое лето, а потом начинаются дожди и становится прохладно. Так было в Краснодаре. Но это совсем не значит, что дерево погибнет. Просто в следующем году оно будет хуже плодоносить. То есть те ветки, которые зацвели осенью, уже на дадут ягод.

А еще, как говорят биологи, если дерево начинает цвести не в срок, оно потом может болеть. Но не засохнет совсем.

В Краснодаре в сентябре зацвела вишня.Видео: Ольга Давиденко

-Прошлой зимой в Новороссийске, например, массово цвела жимолость этрусская, которая растет только в наших краях, а еще на Лазурном побережье Франции и в Италии, - рассказывает Антон Попович. – Хотя цвести она должна в мае. А когда ударили сильные морозы, она осыпалась и уже этим летом не давала урожай. Так же и с этой вишней, которая расцвела в Краснодаре – много ягод с нее в следующем году уже не соберут.