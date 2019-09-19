Сергей Полунин в Краснодаре

В 19 лет Полунин стал самым молодым танцором Королевского балета. После четырех лет работы в труппе он продолжил выступать в России с театром Станиславского и Новосибирским театром оперы и балета. В 2016 году история Сергея стала темой документального художественного фильма "Танцовщик" производства Габриэль Тана. Документальный фильм-книга уже собрал более 25 миллионов просмотров.

Всемирно известный танцор привезет в Краснодар шоу "Сатори"

Сергей также неоднократно снимался к кино: его можно увидеть в киноленте Кеннета Брана "Убийство в Восточном экспрессе", а также «Красный воробей» (режиссер Френсис Лоуренс) и "Нуреев" Рэйфа Файнса и другие.

Шоу Satori в хореографии Полунина под руководством Габриэля Марселя дель Веккьо и оригинальная партитура уроженца Германии Лоренца Дангеля повествует о творческом пути Сергея, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни. Премьера шоу в лондонском театре Coliseum в декабре прошлого года собрала восторженные отклики зрителей и рецензии критиков. Билеты: stereogorod.ru

Стоимость билетов: 2500-12000 руб.