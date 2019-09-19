2019-09-19T16:48:22+03:00
Общество

Сергей Полунин в Краснодаре

17 октября в Музыкальном театре выступит звезда мирового балета. Танцовщик представит свое шоу «Сатори»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Сергей ПолунинСергей Полунин
Изменить размер текста:

В 19 лет Полунин стал самым молодым танцором Королевского балета. После четырех лет работы в труппе он продолжил выступать в России с театром Станиславского и Новосибирским театром оперы и балета. В 2016 году история Сергея стала темой документального художественного фильма "Танцовщик" производства Габриэль Тана. Документальный фильм-книга уже собрал более 25 миллионов просмотров.

Всемирно известный танцор привезет в Краснодар шоу "Сатори"

Всемирно известный танцор привезет в Краснодар шоу "Сатори"

Сергей также неоднократно снимался к кино: его можно увидеть в киноленте Кеннета Брана "Убийство в Восточном экспрессе", а также «Красный воробей» (режиссер Френсис Лоуренс) и "Нуреев" Рэйфа Файнса и другие.

Шоу Satori в хореографии Полунина под руководством Габриэля Марселя дель Веккьо и оригинальная партитура уроженца Германии Лоренца Дангеля повествует о творческом пути Сергея, благодаря которому он обрел любовь к танцу и смысл в жизни. Премьера шоу в лондонском театре Coliseum в декабре прошлого года собрала восторженные отклики зрителей и рецензии критиков. Билеты: stereogorod.ru

Стоимость билетов: 2500-12000 руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре начали строительство школы-интерната для одаренных детей
В Динском районе с разницей в неделю умерли двое детей
В Краснодаре оцепили ЖК На улице Героя Хабибулина
Житель Горячего Ключа незаконно срубил более 30 деревьев
В Анапе открыли два новых детских сада
В Белореченске эвакуировали посетителей спорткомплекса
На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение по пожароопасности
На Кубани появятся комплексы придорожного сервиса
В чем состоит двойное преимущество в ОФЗ для ИИС, знают в «БКС Брокер»
Туроператорам Кубани смогут до 1 декабря подать заявку на получение субсидии
В Динском районе возведут Центр военно-патриотического воспитания «Патриот»
«Краснодар Водоканал» открыл ко Дню города новый Центр для абонентов
В Темрюкском районе мужчина ответит за продажу двух тонн «паленки»
Сбежавшую пять дней назад краснодарскую школьницу нашли в Томске