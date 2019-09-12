2019-09-19T16:48:22+03:00
Общество

С возрастом приходит чувство вина

В Анапе по программе WorldSkills Russia получают профессию виноделов люди предпенсионного возраста
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.
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- У меня вторая жизнь началась, - улыбается 59-летний Валентин Булатов. – Я всегда мечтал жить в Анапе и заниматься виноделием! А открывал магазины и торговал продуктами в Тамбовской области.

Первую мечту Валентин Иванович реализовал шесть лет назад – перебрался с женой в Краснодарский край. Вторую начал осуществлять только сейчас - сел за парту в рамках правительственной программы переобучения предпенсионеров WorldSkills Russia и теперь учится на винодела в анапском сельхозтехникуме.

СПРАВКА «КП»

Большинство регионов страны уже включились в реализацию федеральной совместной с Министерством труда программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Все проекты реализуются на лучших образовательных площадках страны. Обучение проходит бесплатно. В этом году участвовать в программе могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

- Наше учебное заведение прошло отбор по двум компетенциям - виноделие и ландшафтный дизайн, - рассказывает куратор программы в сельскохозяйственном техникуме Анапы Юлия Аристова. – Одна группа сейчас проходит обучение, в другую - ландшафтного дизайна - как раз идет набор.

Будущие виноделы занимаются в специальной лаборатории, где есть все необходимое оборудование для того, чтобы приготовить напиток. На большом столе расставлены колбы, пробирки, реактивы, гроздья винограда. Здесь ученики определяют химический состав ягод.

- Педагоги – исключительные, - говорит Валентин Булатов, разрезая пополам огромную зеленую виноградину. – У меня два высших образования – коммерческое и педагогическое, - но так виртуозно мне еще никто не преподавал. Хочу научиться делать вино. Пока для себя и друзей, а там, глядишь, и магазинчик открою. Я ведь сейчас безработный, живем с женой на те сбережения, что остались от бизнеса. А сил и энергии полно и сидеть дома совсем не хочется.

Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.

Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.

- Проект обучения по программе WorldSkills действительно очень интересный, - говорит преподаватель анапского сельхозтехникума, кандидат технических наук Ирина Барыгина, пока «студенты» готовят ягоду. - Это прекрасная возможность получить новую, а главное – востребованную специальность. И где как не в Анапе – городе бурно развивающегося виноделия - учиться этому?! Если человек потерял работу, он всегда сможет применить свои знания при приготовлении изящного и вкусного напитка, которым славится Краснодарский край. Курс рассчитан на 144 часа – это где-то полтора месяца обучения. И в финале - сдача демонстрационного экзамена. Именно ради него у нас так много практическо-лабораторных работ - готовим виноматериалы, проверяем их на качество разными методами, а дальше готовим само вино.

Когда студенты закончат учебу, они вместе с официальным свидетельством о прохождении обучения гос.образца получат скилс-паспорт. Это новый на нашем рынке труда документ, признанный ведущими работодателями мира.

Всего в Краснодарском крае предпенсионерам можно обучиться более чем 30 компетенциям/профессиям – выбрать компетенцию и записаться можно на сайте http://50plus.worldskills.ru.

Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.

Валентин Булатов решил освоить новую профессию. Супруга его всячески поддерживает. Фото: Архив Валентина Булатова.

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