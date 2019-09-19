Станице Каневской – 225 лет

Юбилейный цикл мероприятий объединил пять дней, в течение которых прошло около сотни мероприятий: выставки и турниры, фотозоны и флешмобы, презентации и кинопоказы, соревнования и фестивали, концерты и дискотеки. А творческие коллективы подарили праздничное настроение тысячам зрителей.

От своего основания до нынешних дней район и станица Каневская не раз переживали знаковые события, влиявшие на ход истории, открывавшие новые возможности. С учетом природных особенностей, каневская земля стала крепкой сельскохозяйственной зоной с мощным комплексом переработки.

День района и станицы отмечали все выходные. Один день посвятили детской тематике. С утра поздравили коллектив детского сада «Капитошка», которому исполнилось пять лет. Стоит отметить, что в течение последних лет проблем с местами в дошкольные учреждения района нет.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Традиционным для Дня района стал парад первоклассников. Тридцать классов впервые севших за парты – представителей всех девяти сельских поселений – приняли в нем участие.

В образовательных организациях прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти героев, имена которых присвоены школам. В Каневском районе 29 школ. С 2019 года все носят имена героев. Из них 18 - имена известных земляков. Школам подарили «Парты героев». Они займут почетное место в музеях или памятных уголках образовательных учреждений.

Основные торжества, посвященные юбилеям района и Каневской, состоялись 14 сентября. Разделить с каневчанами их праздник приехали депутат Госдумы РФ Наталья Боева, первый заместитель председателя ЗСК и почетный житель Каневского района Николай Гриценко, начальник управления по мобилизационной работе краевой администрации Олег Сазонов.

Ко всем присутствующим в зале районного Дворца культуры обратился глава района Александр Герасименко.

- Всё, что мы видим сегодня, появлялось постепенно, в разные периоды. Это чьи-то идеи, чьи-то проекты, чьи-то труды! Это чье-то неимоверное желание быть нужным и полезным своей малой родине.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Судьбу района вместе с его историей, традициями, заслугами, достижениями и планами делаете вы – его жители. Вы – его ум, сердце, его душа! И от всех вместе и каждого в отдельности зависит, каким район будет завтра, какими будут наши дети, и как они распорядятся наследием предшественников.

У района отличные перспективы, потому что есть славное прошлое и достойное настоящее. Здесь реализовано немало знаковых проектов, прославивших муниципальное образование далеко за его пределами. И огромное спасибо за это представителям всех поколений, когда-либо жившим и живущим на этой земле. Спасибо нашим ветеранам, на примере которых мы видим преданность той земле, которая взрастила и воспитала. Она не раз доверяла свою судьбу каневчанам, и они никогда не подводили. Они созидали и укрепляли, радовались и переживали, творили и любили, оберегали и прославляли…

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

В торжественной обстановке зачитали решение 45-ой сессии райсовета о присвоении звания «Почетный гражданин Каневского района» Виктору Мищенко, экс-руководителю акционерного общества «Кубань», и Анатолию Редько, директору акционерного общества «Воля».

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Церемонию награждения начали с вручения краевых наград. Их обладателями стали пятнадцать человек. Затем озвучили двадцать восемь имен жителей, удостоенных звания «Человек года». Их фотографии украшают районную Доску почета. Также на сцену поднялись 54 лучших специалиста муниципалитета, чей труд и верность выбранному делу служат примером для многих. Чествовали и ребят, отличившихся в учебе, творчестве и спорте.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

После глава района и гости праздника посетили выставку в танцзале РДК. Затем делегация прошла по центральному парку, где в тени деревьев разместились различные инсталляции и интерактивные площадки, а также раскинулись девять куреней. В каждом звучали песни, зазывая посетителей. На каждом подворье гостей встречали хлебом-солью.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Еще одно важное массовое торжество субботнего дня – районный праздник урожая с чествованием передовиков жатвы. Среди хозяйств- лидеров первое место заняла «Воля» - сельхозпредприятие, руководитель которой утром этого дня пополнил число почетных граждан Каневского района. На втором и третьем – «Дружба» и «Победа».

Воскресным утром глава Каневского района Александр Герасименко поздравил новорожденных жителей муниципалитета, которые появились на свет в Дни празднования района. Это пятеро малышей: четверо мальчиков и девочка.

Полюбившийся за предыдущие два года фестиваль ухи собрал своих участников в третий раз на импровизированной этнографической площадке, где каждый курень сельского поселения представил свои традиции гостеприимства. Здесь же можно было отведать рыбу из всех рек и лиманов района, но главное блюдо – конечно же, уха. Сопровождался фестиваль культурно-досуговой программой.

Фото: пресс-служба администрации Каневского района

Каждый из пяти дней заканчивался кинопросмотрами фильмов под открытым небом. Основная их часть либо снималась на территории района, либо там упоминается о Каневской.