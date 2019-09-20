2019-09-19T20:03:12+03:00
Общество

«Прикладывай сырое мясо к больным местам»: экстрасенс взял с клиента миллион рублей за странные советы и пропал

Мага из Новороссийска сейчас ищет полиция
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Катерина МАРТИНОВИЧФОТО: Катерина МАРТИНОВИЧ
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Жительница Новороссийска часто жаловалась на здоровье. То давление подскачет, то в боку кольнет, то голова разболится. Об этом она охотно рассказывала и у себя в соцсетях. Выгрузит фотографию в своей комнате, и просит у подписчиков советов.

Жертвой соцсетей она в итоге и стала. Ей позвонил мужчина, представился экстрасенсом и стал рассказывать, что где в ее комнате стоит. Она поверила, что это маг – ну кто еще так точно все расскажет. То, что ее соцсети забиты снимками квартиры, она даже не подумала.

- Вылечу от ваших болезней, - резво сообщил звонивший и попросил за свои услуги мага миллион рублей! После такого трюка с обоями и часами на стенах женщина решила начать лечиться у экстрасенса, который перестал выходить на связь, когда получил деньги.

Когда она поняла, что ее обманули, написала заявление в полицию.

- Злоумышленник советовал потерпевшей прикладывать сырое мясо к больным местам, - сообщили в МВД Новороссийска. – Это была не единственная рекомендация для лечения, за несколько недель «экстрасенс» получил 1 млн рублей от клиентки за услуги и скрылся. Мы продолжаем искать злоумышленника.

Чтобы не попасться на такой обман, в полиции советуют меньше выкладывать личных фото и видео в соцсетях, не раскрывать номер телефона и адрес жительства.

- Лучше не писать о своих болезнях, планах на отпуск с датами отъезда и приезда, - продолжают в пресс-службе. – Не выкладывайте информацию о заработке и доходах, так мошенник сделает вывод, сколько можно украсть денег. В случае с экстрасенсом злоумышленник использовал для обмана фото с расстановкой мебели и вещей, чтобы войти в доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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