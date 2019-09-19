Обзор матча Базель – Краснодар – 5:0. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» в первом матче группового этапа Лиги Европы пропустил пять безответных мячей от «Базеля». В первом тайме дубль оформил Кевин Буа. Во втором тайме отличились Дзуффи, автогол забил Вильена и пятый мяч на счет Окафора.

Обзор матча Базель – Краснодар

Тренерский штаб «Краснодара» не стал менять расстановку по сравнению с последней игрой. С первых минут на поле вышли воспитанники клубной академии Игнатьев и Сулейманов. Но очень много времени в первом тайме игроки атаки гостей провели без мяча.

«Базель» сразу же завладел инициативой и прижал краснодарцев к своим воротам. Это привело к раннему голу на девятой минуте. Правда, пропустил российский клуб после собственной ошибки. Капитан «Краснодара» Мартынович отдавал передачу через центр на своей половине поля, и этот пас перехватил Буа. Нападающий выскочил один на один с Сафоновым и не оставил голкиперу, который к этому моменту уже дважды выручал партнеров, шансов.

Перед матчем было много разговоров о том, что «Базель» потерял форвардов Вольфсвинкеля и Адеми, однако хозяева и без них справлялись с «Краснодаром».

Гол Базеля в ворота Краснодара - 1:0, Бюа.Ужасная ошибка Мартыновича привела к голу в ворота Краснодара

Лишь примерно к 30-й минуте гости смогли выровнять игру и серьезно угрожать воротам Омлина. Отличный момент был у Олссона, но его удар блокировал защитник, на подборе оказался Сулейманов, но и этот выстрел ждала та же участь.

Двумя дальними выстрелами рядом со штангой и перекладиной отметился Камболов. А на 40-й минуте ошибка Шапи привела к контратаке «Базеля». Штокер перехватил мяч и разрезающей передачей по диагонали нашел Бюа. Форвард сделал пару шагов и перебросил снаряд через выбежавшего навстречу голкипера, оформив дубль.

Второй гол Базеля в ворота Краснодара. Кевин Буа оформил дубль на 40-й минуте.Потеря Шапи и идеальная контратака Базеля . Так Краснодар пропустил второй гол

К первому тайму главный арбитр из Финляндии не добавил ни минуты. И «Краснодар», похоже, был этому рад.

Второй тайм

В перерыве тренеры «Краснодара» заменили Камболова, вместо которого вышел на поле Уткин. Гости должны были отыгрывать один мяч. Вандерсон вывел Шапи один на один, но Омлин спас ворота и Игнатьев на добивании тоже остался не у дел.

Сразу же после этого стопроцентного шанса сократить отставание, «Краснодар» устроил кошмарный отрезок. На 52-й минуте Видмер с правого фланга вырезал подачу в центр штрафной, где в борьбе с центрдефом Кабрал спровоцировал рикошет - получилась скидка к передней линии периметра на Дзуффи, который в касание поразил левый нижний угол. Разгромный счет 3:0 продержался недолго.

«Базель» продолжил давление на деморализованного соперника и преуспел. Вильена и Мартынович спешили вынести мяч от пустых ворот после прострела Кабрала, но от ноги голландца мяч влетает в сетку ворот Сафонова. 4:0 уже на 54-й минуте.

Базель - Краснодар третий гол - 3:0.Лука Зуффи подобрал мяч в штрафной и точно пробил в угол ворот Краснодара

Базель - Краснодар. Автогол Вильена. 4:0.Автогол Тонни Де Вильена в матче с Базелем

После этого на поле появились Намли и Берг вместо Олссона и Игнатьева. А шансы забить гол престижа были у Вандерсона и Сулейманова. Но снова забил «Базель». Окафор без особых трудностей подобрал мяч после отскока от защитника и метров с 10-11 после быстрой обработки попал в левый нижний угол.

Базель - Краснодар 5:0. Пятый гол в ворота Краснодара. Окафор, 79 минута. Ноа Окафор ставит точку в матче

«Базель» мог забить и шестой, а все попытки забить гол престижа со стороны «Краснодара» не увенчались успехом.

Это поражение стало самым крупным в еврокубковой истории «Краснодара». Следующий матч Лиги Европы «горожане» проведут 3 октября против «Хетафе».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Базель – Краснодар 5:0 (2:0). Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 54 (автогол), Окафор, 79.

Статистика игроков

Базель: Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Буа, Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев (Берг, 67).

Судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Предупреждения: Штокер, 51 – Мартынович, 64

19 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».