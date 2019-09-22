Хор Турецкого, «Иванушки» и Сюткин поздравили Краснодар с днем города: как это было

Краснодар отмечает свое 226-летие. Несмотря на субботнюю непогоду и похолодание, в гуляниях, которые развернулись по всему городу участвовали сотни тысяч человек.

На площади собрались 52 тысячи горожан и гостей КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А завершил первый день гуляний большой концерт на Главной городской площади. Вечернюю концертную программу открыли солисты коллектива «Хор Турецкого».

Концерт в честь дня города КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Хор Турецкого поздравил краснодарцев с 226-летием городаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В перерыве между выступлениями артисты хора Краснодарского края «Молодежка» исполнили песню о Краснодаре, которая была написана специально ко дню рождения краевой столицы.

Выступление хора Турецкого в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ну а затем на сцену вышли «Иванушки International» и глава города Евгений Первышов. Андрей Григорьев-Аполлонов пошутил с мэром о погоде, которая грозилась испортить праздник.

Концерт в честь дня города в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Зря ругаешь дождь! – напел известные строки песни «Тучи» певец.

Ну а через несколько минут ему подпевала вся площадь, на которой собрались 52 тысячи горожан и гостей Краснодара.

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

— Я вас всех поздравляю с замечательным праздником — Днем рождения Краснодара! И, конечно, после того как погода чуть не испортила сегодняшний вечер, мне хочется пожелать только безоблачного будущего нашему городу. Счастья, здоровья и процветания! С днем города! — сказал Евгений Первышов.

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А завершил вечер Валерий Сюткин и «Рок-н-ролл бэнд», после чего над центром Краснодара прогремел праздничный фейерверк.

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Концерт в честь 226-летия КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН