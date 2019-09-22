Динамо - Сочи 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
10-й тур РПЛ в самом разгаре. Испытывающее большие проблемы с игрой «Динамо» попытается порадовать болельщиков долгожданной победой на домашнем стадионе. Но сделать это будет непросто. В соперниках новичок премьер-лиги «Сочи» под руководством бывшего динамовца Александра Точилина. «Барсы» пока идут на 15-й строчки, но явно рассчитывают на большее. Состав у южан очень приличный.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо – Сочи 22 сентября 2019.
Статистика личных встреч Динамо - Сочи 22 сентября 2019
Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.
Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,7, на ничью – 3,55, на победу «Сочи» - 5,5.
Прогноз на матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019
Прогноз «КП» - «Сочи» не проиграет на выезде (кф 2,15)
Где смотреть онлайн матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Сочи можно посмотреть 22 сентября, она начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.
Трансляция матча Динамо - Сочи 22 сентября
За текстовой трансляцией матча Динамо - Сочи 22 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru
Динамо - Сочи. 0:1. Антон Заболотный, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Сумасшедший гол Антона Заболотного в ворота Динамо
Динамо - Сочи. 1:1. Сильвестр Игбун, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун забивает свой первый мяч за Динамо и сравнивает счет в матче
Динамо - Сочи. 2:1. Сильвестр Игбун (дубль), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун оформляет дубль
Динамо - Сочи. 2:2. Миха Мевля, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Мевля сравнивает счет
Динамо - Сочи. Трансляция матча 10 тура РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК "Сочи"»