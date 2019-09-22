Динамо - Сочи 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

10-й тур РПЛ в самом разгаре. Испытывающее большие проблемы с игрой «Динамо» попытается порадовать болельщиков долгожданной победой на домашнем стадионе. Но сделать это будет непросто. В соперниках новичок премьер-лиги «Сочи» под руководством бывшего динамовца Александра Точилина. «Барсы» пока идут на 15-й строчки, но явно рассчитывают на большее. Состав у южан очень приличный.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо – Сочи 22 сентября 2019.

Статистика личных встреч Динамо - Сочи 22 сентября 2019

Сегодняшняя встреча станет первой в истории противостояния соперников.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,7, на ничью – 3,55, на победу «Сочи» - 5,5.

Прогноз на матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019

Прогноз «КП» - «Сочи» не проиграет на выезде (кф 2,15)

Где смотреть онлайн матч Динамо - Сочи 22 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Сочи можно посмотреть 22 сентября, она начнется в 14:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Динамо - Сочи 22 сентября

За текстовой трансляцией матча Динамо - Сочи 22 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru

Динамо - Сочи. 0:1. Антон Заболотный, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Сумасшедший гол Антона Заболотного в ворота Динамо

Динамо - Сочи. 1:1. Сильвестр Игбун, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун забивает свой первый мяч за Динамо и сравнивает счет в матче

Динамо - Сочи. 2:1. Сильвестр Игбун (дубль), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун оформляет дубль

Динамо - Сочи. 2:2. Миха Мевля, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Мевля сравнивает счет