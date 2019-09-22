Обзор матча Динамо – Сочи 22 сентября 2019 – 2:3. Счет, голы, статистика игроков

«Сочи» на выезде одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2, благодаря голу Карапетяна в концовке.

В первом тайме южан вывел вперед Антон Заболотный, а во второй половине встречи дублем отметился Сильвестр Игбун. Счет сравнял точным ударом Миха Мевля, а на 90-й минуте отличился Александр Карапетян, который принес победу своей команде.

Первый тайм

У «Сочи» Померко и Мевля дебютировали в основном составе. Тренер южан, а в прошлом заслуженный динамовец Александр Точилин решил сыграть в атаку. Ударной силой выступали Мостовой, Заболотный и Полоз. У «Динамо» на острие атаки вышел Игбун.

В этот дождливый день на стадионе встречались самые малозабивающие команды чемпионата. И с первых минут это было очевидно и без обращений к статистике.

«Динамо» больше владело мячом, но до опасных моментов дело не доходило. Лишь на 28-й минуте у столичной команды был отличный шанс выйти вперед. Шиманьски здорово бил из штрафной, но Джанаев перевел мяч на первый угловой в этом матче.

А на 31-й минуте неожиданно отличились сочинцы. Это Антон Заболотный подхватил отскочивший после дальней передачи в штрафную мяч и не глядя с разворота вколотил его в дальний угол ворот Лещука. 0:1.

Поведя в счете сочинцы не стали отсиживаться в обороне. Опасный прострел вдоль ворот мог привести к голу Мостового, но тому не хватило шага, чтобы замкнуть передачу.

Динамо - Сочи. 0:1. Антон Заболотный, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Сумасшедший гол Антона Заболотного в ворота Динамо

В концовке первого тайма шанс сравнять счет имел Игбун, но его удар головой пришелся мимо цели. По итогу первых 45 минут территориальное преимущество имели динамовцы – 68 на 32 процента, но впереди были гости.

Второй тайм

В перерыве Дмитрий Хохлов решился сразу на две замены. Вместо Филиппа, который выпадал из игры и Паршивлюка на поле вышли Морозов и Панченко. «Динамо» прибавил в активности и смог сравнять счет уже к 50-й минуте. Шиманьски прострелил через всю штрафную, мяч дошел до Игбуна, который остался один и забил свой первый мяч за «Динамо».

«Бело-голубые» продолжили давление и довольно скоро вполне по делу вышли вперед. После подачи со штрафного мяч скинули на вновь забытого Игбуна, который оформил дубль, забив на этот раз головой 2:1.

Динамо - Сочи. 1:1. Сильвестр Игбун, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун забивает свой первый мяч за Динамо и сравнивает счет в матче

Такой счет продержался недолго. Через три минуты Нобоа навесил на Миладиновича, серб сбросил мяч прямо на ногу Мевле. Удар словенца с близкого расстояния оказался убийственным – 2:2. И это в матче, который совсем не предвещал голевой феерии.

Динамо - Сочи. 2:1. Сильвестр Игбун (дубль), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Игбун оформляет дубль

«Сочи» в середине второго тайма провел три замены, бросив в бой Набиуллина, Бурмистрова и Карапетяна. У «Динамо» вместо Жоаозиньо на поле вышел Грулев.

В концовке матче эмоций хватало. Грулев имел отличный шанс, но его удар пришелся в штангу, которая сыграла за южан.

Динамо - Сочи. 2:2. Миха Мевля, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Мевля сравнивает счет

А на 90-й минуте вышедший на замену Карапетян подкараулил отскок от штанги динамовских ворот после выстрела Нобоа и не оставил шансов вратарю. 3:2 - «Сочи» одерживает вторую победу в сезоне и поднимается со дна турнирной таблицы на 12-ю строчку.

Динамо - Сочи. 2:3. Александр Карапетян, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Сочи вырывается вперед

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Динамо – Сочи 2:3 (0:1). Голы: Игбун, 50, 63 - Заболотный, 31, Мевля, 66, Карапетян, 90.

Статистика игроков

Динамо: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 73), Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп (Панченко, 46).

Сочи: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Бурмистров, 73), Лагатор, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 76).

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Жоаозиньо, 58 - Заболотный, 56, Лагатор, 88.

22 сентября. Москва. Стадион «ВТБ-Арена». 10 119 зрителей.