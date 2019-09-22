ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ
В центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги встречаются ЦСКА и «Краснодар». Обе команды находятся в группе лидеров чемпионата, но на уходящей неделе пропустили по пять мячей в свои ворота в Лиге Европы. Этот матч уже иронично прозвали «дерби отличников». Главная интрига - смогут ли команды правильно отреагировать на болезненные поражения
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019.
Статистика личных встреч ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019
В 18 предыдущих официальных матчах (16 в РПЛ и 2 в Кубке страны) 6 побед одержал «Краснодар», 7 выигрышей на счету ЦСКА, 5 встреч завершились вничью. Разница мячей в этом противостоянии – 25:16 в пользу армейцев. В прошлом сезоне «Краснодар» смог дважды обыграть «армейцев».
Прогнозы букмекеров на матч ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,4, на ничью – 3,35, на победу «Краснодара» - 3,1.
Прогноз на матч ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019
Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,78)
Где смотреть онлайн матч ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА – Краснодар можно посмотреть 22 сентября, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.
ЦСКА - Краснодар. 1:0. Никола Влашич (пенальти), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Никола Влашич открывает счет в матче с пенальти, назначенный после видеопросмотра
ЦСКА - Краснодар. 2:0. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Чалов удваивает преимущество хозяев
ЦСКА - Краснодар. 3:0. Никола Влашич, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Никола Влашич доводит счет до разгромного
ЦСКА - Краснодар. 3:1. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Маркус Берг отыгрывает один мяч
ЦСКА - Краснодар. 3:2. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Дубль Маркуса Берга в ворота хозяев
Трансляция матча ЦСКА – Краснодар 22 сентября
За текстовой трансляцией матча ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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