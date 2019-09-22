Обзор матча ЦСКА – Краснодар 22 сентября 2019 – 3:2. Счет, голы, статистика игроков

ЦСКА обыграл «Краснодар» в безумном матче 10 тура РПЛ со счетом 3:2. В первом тайме армейцы забили трижды – дублем отметился Влашич, еще один красавец-гол забил Федор Чалов.

Во втором тайме «Краснодар» вернулся в игру, благодаря дублю вышедшего на замену Берга, но этого не хватило даже для ничьей. По итогам матча ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице, «быки» опустились на четвертую строчку.

Первый тайм

Тренерский штаб «Краснодара» сделал выводы после поражения в «Базеле» и серьезно перекроил состав. С первых минут на поле вышли Фьолусон, Скопинцев, Кайо, а на острие атаки оказался брошен Ари. Вильена и Спайич остались в запасе.

Виктору Гончаренко пришлось гораздо сложнее из-за огромного количества травмированных, вариантов для ротации просто не было. Из хороших новостей - в состав попал восстановившийся Сигурдссон.

Но игра показала, что перемены «Краснодару» на пользу не пошли. ЦСКА с первых минут прижал гостей к своей штрафной, здорово комбинировал и подбирал все отскоки. У «черно-зеленых» не было возможности даже перейти центр поля.

На 23-й минуте произошел один из важных эпизодов. Ахметов высоко выпрыгивал ногой и ударил Кайо, что очень было похоже на удаление. Безбородов показал ему желтую карточку и не стал смотреть видеоповтор, ограничившись лишь устной консультацией с видеоассистентом.

А к 30-й минуте те же видеоассисестенты указали Безбородову на то, что Скопинцев выставил руку, прервав мощный удар Влашича. После просмотра арбитр указал на «точку». Влашич мощно пробил по центру и вывел ЦСКА вперед.

ЦСКА - Краснодар. 1:0. Никола Влашич (пенальти), Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Никола Влашич открывает счет в матче с пенальти, назначенный после видеопросмотра

«Краснодар», пропустив, получил возможности выйти в атаку, но работы у Акинфеева было немного. Для Сафонова же был снова не самый лучший день. Чалов довольно легко получил мяч, сместился к центру и пробил точно в дальний угол из-за штрафной. Защита гостей оказалась в роли зрителей.

На 41-й минуте Чалов и Влашич довели дело до разгрома. После удара Чалова Сафонов совершил сейв, но на добивании оказался Влашич, который точно попал в ближний практически в упор.

ЦСКА - Краснодар. 2:0. Федор Чалов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Чалов удваивает преимущество хозяев

Еще до перерыва начал разминаться Шапи, но в игру он вошел после перерыва, на который команды ушли при счете 3:0. «Краснодар» терпел очередной разгром. В концовке тайма желтую карточку получил Мурад Мусаев, который был слишком эмоционален в разговоре с судьями.

ЦСКА - Краснодар. 3:0. Никола Влашич, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Никола Влашич доводит счет до разгромного

Второй тайм

Сулейманов в перерыве заменил Скопинцева, а вместо Уткина вышел Берг. Сразу на две замены решился тренерский штаб «Краснодара».

Гости искали свою игру и снова ходили по тонкому льду. Мартынович свалил Шарлия в штрафной, Безбородов снова советовался с видеоассистентами, но на этот раз пенальти арбитры не увидели.

И все же «Краснодар» нашел в себе силы взорваться. В атаке Берг выполнил скидку на Сулейманова, Шапи отпасовал Петрову, но тот справа из штрафной метров с восьми пальнул в Акинфеева. Следующий угловой подавал Шапи, его навес пришелся точно на ногу Бергу, который забил свой первый гол в премьер-лиге.

Не прошло и двух минут, как швед оформил дубль! Вандерсон, получив мяч от Стоцкого, закрутил мяч с левого фланга в район 11-метровой отметки, откуда выдвинувшийся навстречу снаряду Берг головой кивнул в сторону дальнего угла и был точен. 3:2 – игра обрела новые краски.

Был близок швед с 33-м номером на спине и к хет-трику, но с его мощным ударом справился Акинфеев.

ЦСКА - Краснодар. 3:1. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Маркус Берг отыгрывает один мяч

Свою желтую карточку в этом матче получил и Сергей Матвеев – главный тренер «Краснодара», который требовал выдать «горчичник» Дивееву за фол на Берге.

ЦСКА - Краснодар. 3:2. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 10 тур 22.09.2019.Дубль Маркуса Берга в ворота хозяев

«Краснодар» стал больше времени проводить в атаке, ЦСКА почти не тревожил владения Сафонова. Правда и у «горожан» продвижение вперед было недостаточным.

Однако в концовке Чалов имел шанс отличиться, но не реализовал свой выход один на один в компенсированное время.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

ЦСКА – Краснодар 3:2 (3:0). Голы: Влашич, 31 (с пенальти, VAR), 41, Чалов, 37 – Берг, 57, 60.

Статистика игроков

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов (Марадишвили, 90), Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев (Сулейманов, 46), Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Олссон, Кайо (Камболов, 71), Ари, Вандерсон

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Ахметов, 23, Влашич, 90 – Скопинцев, 40, Мусаев, 45, Сулейманов, 58, Матвеев, 74, Мартынович, 90.

22 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ-Арена».