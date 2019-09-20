В Анапе ко Дню города открыли два новых детских сада

Накануне Дня города новые долгожданные соцобъекты появились в селе Сукко и микрорайоне Алексеевском. С радостными событиями анапчан поздравили глава Анапы Юрий Поляков и председатель Совета Леонид Кочетов.

Светлое, просторное и уютное здание нового корпуса детского сада № 31 «Зоренька» в селе Сукко включило две групповые ячейки со спортивным и музыкальным залами. Закуплено все необходимое оборудование, и малыши уже оценили свой второй «дом» на отлично.

Благодаря открытию детсада в селе увеличено количество рабочих мест, а главное – в Сукко полностью решен вопрос с детской очередью.

«Приятно, когда мечты воплощаются в жизнь! – обратился к собравшимся на церемонии открытия Юрий Поляков. – Хочу выразить слова благодарности предприятию «УралСтройИнвест» за качественную и оперативную работу. Желаю коллективу «Зореньки» успехов в труде, а детям – радостных дней в этом уютном корпусе!».

Также сегодня открыт новый детсад № 11 «Лазурный» в микрорайоне Алексеевском. Просторное здание, рассчитанное на 160 мест, включает медицинский блок, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, прачечную. Садик соответствует всем современным требованиям: установлено новейшее оборудование, закуплена отвечающая всем стандартам мебель – предусмотрено всё, чтобы детям было тепло и уютно.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Застройщик передал здание детсада в муниципальную собственность. В ближайшие дни «Лазурный» будет занесен во все базы документов, и система электронной очереди автоматически распределит в него детей. Штат учреждения уже сформирован. Юрий Поляков поздравил коллектив сада и жителей микрорайона с долгожданным открытием и выразил слова благодарности застройщику Виктору Леонтьеву, за качественно проделанную работу.

«Таких темпов строительства детских садов в нашем городе не было никогда, – подчеркнул на церемонии открытия «Лазурного» председатель Совета Леонид Кочетов. – И я хочу искренне поблагодарить за это главу нашего города Юрия Федоровича Полякова».

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Напомним, что два открытых детских сада – только первые шаги в масштабной работе по строительству социальных объектов, которая сейчас проводится в Анапе. До конца года должны быть сданы еще три садика: в городе на улице Крымской и на Анапском шоссе, а также в хуторе Воскресенском. Кроме того, завершается строительство нового корпуса к школе № 6, в ближайших планах – начать стройку еще двух школ: на улице Спортивной в микрорайоне Алексеевском и в микрорайоне «Горгиппия».